Las entradas del concierto de Rodrigo Cuevas en A Coruña salen a la venta este martes 23

El artista asturiano Rodrigo Cuevas presentará su nueva propuesta escénica, La Belleza, el próximo 30 de abril en el Coliseum de A Coruña, en la que será su única actuación en 2026 en Galicia. Las entradas se pondrán a la venta mañana martes, 23 de diciembre, a partir de las 11:00 horas.

Las localidades se venderán a través de las plataformas Ataquilla.com y rodrigocuevas.sexy. Solo en esta web estarán disponibles los billetes especiales para gozar de la experiencia inmersiva del llagar La Panoya Dorada, que incluye asiento reservado en una de las mesas del escenario, servicio de sidra u otros regalos.

Con estas entradas, que serán limitadas y sin numerar, el público podrá formar parte del espectáculo. El acceso será por orden de llegada al Coliseum.

Rodrigo Cuevas iniciará la gira La Belleza, una fantasía escénica y argumental, el 24 de abril en Avilés. Su actuación en el Coliseum será la segunda cita de un tour "que hará de la indiferencia un lugar intransitable".

El anuncio de la gira de Rodrigo Cuevas y de su regreso a Galicia ha coincidido con el lanzamiento de Un mundo feliz, sencillo publicado a comienzos de este mes de diciembre, en el que colabora con Massiel. Esta canción está ya disponible en las principales plataformas digitales.