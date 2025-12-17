David Bisbal, enamorado de A Coruña: así es el documental que le dedica a la ciudad

David Bisbal en su concierto en A Coruña esta noche. Enrique Romanos Tardío.

David Bisbal ha dejado huella este sábado en A Coruña. Su concierto ha levantado el ánimo de muchos coruñeses, que han disfrutado cada letra de sus canciones durante más de una hora de actuación.

Para inmortalizar esos momentos, el artista ha publicado un documental de su paso por la ciudad donde nadie es forastero, donde comparte diferentes instantes de esta parada de su gira.

"Es una mezcla de emoción, elegancia, música y conexión real con el público", relata el cantante en la descripción del vídeo publicado en la plataforma YouTube.

"A Coruña fue una parada muy especial en este camino que ya siento como una de las giras más bonitas que he vivido nunca", relata.