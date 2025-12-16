Raphael dará un concierto en el Coliseum de A Coruña en noviembre de 2026 Cedida

Raphael visitará A Coruña el 21 de noviembre de 2026. El cantante, que acaba de ser nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en los Latin Grammy, actuará en el Coliseum, un escenario que ya pisó en varias ocasiones, la última en noviembre de 2024.

El concierto será a las 20:30 horas y se encuentra enmarcado dentro del Tour 2026 'RAPHAELísimo'. La gira, que comenzó en mayo, reúne los grandes éxitos que lo han convertido en un icono como Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo, junto con las canciones de su aclamado nuevo álbum Ayer… aún, un tributo exquisito a la 'chanson francesa' y homenaje a artistas de la talla de Edith Piaf y Charles Aznavour.

Las entradas para ver a Raphael en directo en A Coruña saldrán a la venta este miércoles, 17 de diciembre, a las 11:00 horas. La compra podrá realizarse a través de tres formas: en Ataquilla.com, la taquilla plaza de Ourense y en la web oficial del artista.

Los precios varían en función del tipo de entrada, sin incluir los gastos de gestión: 60,00 € en tendido medio, 75,00 € en tendido bajo, 85,00 € en sillas pista filas 11 a 30 y 90,00 € en sillas pista filas 1 a 10.

'RAPHAELísimo' es más que un concierto: es un viaje emocional conducido por la legendaria voz y la asombrosa capacidad interpretativa de Raphael, un artista cuya autenticidad y pasión sobre el escenario siguen cautivando a públicos de todas las edades y estilos.

Su inigualable talento trasciende géneros, emocionando por igual a amantes del rock, seguidores de la música indie y fieles de la canción melódica, siendo desde hace más de seis décadas un nombre imprescindible de la música de nuestro país.