El gallego Tinho (22 años), tercero en Operación Triunfo 2025: "No me podía imaginar este momento"

Tinho se alzó ayer como el tercer clasificado de Operación Triunfo 2025. El único gallego de la edición logró llegar hasta la final y, además, colarse en el top 3 del programa, junto a Olivia, segunda clasificada, y Cristina, ganadora de OT 2025.

Tras tres meses de formación en la Academia, Tinho alcanzó el podio gracias a su interpretación de Lose control, de Teddy Swims, actuación que le aseguró la tercera posición. Un puesto que comparte con otras representantes gallegas del formato, como Miriam (OT 2017) y Eva B (OT 2020).

OT 2025 celebró ayer su última gala, una final cargada de emoción en la que Tinho recibió un merecido tercer puesto. El joven, de 22 años, conquistó al público desde la Gala 0 con Hold the line y culmina ahora su paso por el programa presumiendo de un brillante resultado.

"No me podía imaginar este momento. Agradezco muchísimo a la gente que me ha apoyado estos meses, tengo muchas ganas de salir para ponerme a trabajar para todos vosotros", dijo tras recibir el premio.

La gran gala final de OT 2025 estuvo muy reñida. En la primera votación, con los cinco finalistas, Claudia Arenas quedó en quinta posición con el 13,6% de los votos, mientras que el cuarto puesto, con un 16,5%, fue para Guille.

De este modo, Cristina, Olivia y Tinho se proclamaron los tres finalistas de OT 2025. Antes de conocerse el resultado definitivo, los tres protagonizaron una última actuación interpretando la canción con la que debutaron en la Gala 0, que evidenció la gran evolución de cada uno durante el concurso.

Tras abrirse de nuevo el periodo de votaciones, los seguidores del programa tuvieron una última oportunidad para apoyar a sus artistas favoritos. Cristina se coronó como ganadora de la edición, seguida de Olivia en segunda posición y Tinho en el tercer puesto.

El joven, al recibir la placa que lo acreditaba como tercer clasificado, agradeció todo lo vivido durante su paso por el programa y aseguró que trabajará intensamente para devolver el apoyo recibido por parte del público durante su estancia en la Academia.