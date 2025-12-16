El Atlantic Pride de A Coruña ya tiene fecha: regresará del 5 al 12 de julio de 2026

El Atlantic Pride de A Coruña ya ha anunciado las fechas de su próxima edición 2026. El festival regresará el próximo año del 5 al 12 de julio, manteniéndose fiel a su cita con el mes del Orgullo y repitiendo un calendario muy similar al de años anteriores.

El anuncio se ha realizado este mediodía a través de la cuenta oficial del Atlantic Pride en Instagram, donde la organización confirmaba que "Volve o Orgullo do Norte". Pero la noticia no se queda ahí, ya que también han adelantado que mañana miércoles, 17 de diciembre, a las 12.00 horas, se dará a conocer el primer nombre del cartel.

La confirmación de fechas llega tras el éxito de la VI edición celebrada en 2025, que cerró con 45.000 asistentes, consolidando al Atlantic Pride como uno de los grandes eventos LGTBI+ del norte de España. Durante esa edición, el escenario de los jardines de Méndez Núñez acogió las actuaciones de artistas como Edurne, David Civera, Judeline, Sofía Cristo o De Ninghures, entre muchos otros.

Además de los conciertos, el festival volvió a destacar por una programación diversa y amplia, con un total de 37 actuaciones. El público pudo disfrutar también de shows de drags, sesiones de DJ's de reconocido prestigio a nivel gallego y nacional, así como del Certamen Literario de Literatura LGTBI+, que celebró en 2025 su cuarta edición y contó con una participación especialmente numerosa.

Con estas cifras y una identidad ya consolidada, el Atlantic Pride afronta 2026 reafirmando su papel como referente de la diversidad, la cultura y el talento, y dejando a la espera el primer gran anuncio artístico que marcará el inicio del camino hacia una nueva semana de Orgullo en A Coruña.