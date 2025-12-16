Andy Morales, la mitad de Andy y Lucas, visitará A Coruña en abril de 2026

Andy Morales, conocido por su trayectoria como integrante del popular dúo Andy y Lucas, inicia una nueva etapa artística en solitario, con un disco que verá la luz en 2026 y una gira de presentación que hará parada en A Coruña el próximo 24 de abril, a las 20:30 horas, en el Palacio de la Ópera.

Tras más de veinte años de carrera musical, el artista gaditano ha lanzado recientemente su primer single en solitario, "Marioneta", un tema con el que está cosechando una excelente acogida por parte del público y que marca el punto de partida de este nuevo proyecto personal.

Una quincena de fechas confirmadas

La gira de presentación contará con una quincena de fechas ya confirmadas, con conciertos en ciudades como Valencia, Madrid, Oviedo, Barcelona o Cádiz, su tierra natal.

Un recorrido que refleja la madurez artística de un músico que ha crecido junto a su público y que afronta este momento como una oportunidad para reencontrarse con él desde una nueva perspectiva.

Las entradas aún no están a la venta. Se comercializarán a través de la web del propio artista.