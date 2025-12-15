Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre y Carlos Núñez cierran en A Coruña el ciclo Folk no Colón

La segunda edición del ciclo Folk no Colón terminará este mes de diciembre con los conciertos de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre y Carlos Núñez. Las citas serán el 20 y el 26 de diciembre respectivamente y las entradas están todavía a la venta.

El primero de ellos llevará a Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre al escenario del Teatro Colón el 20 de diciembre a las 20:00 horas. Allí presentarán su último trabajo, Axúdame a sentir, un homenaje a la tradición de la música oral y a las cantareiras. Esta será la segunda actuación de Díaz en el festival, después de haber participado en su primera edición.

Unos días más tarde, el 26 de diciembre a las 19:30 y a las 22:00 horas, Carlos Núñez celebra con un concierto doble el 30 aniversario de Irmandade das Estrelas, un disco que revolucionó la música celta para convertirse en un referente de la música gallega. Con estas actuaciones, el músico repite un año más actuando en la ciudad por Navidad.

Las entradas están a la venta en ataquilla.com y en la plaza de Ourense a partir de 15 euros. En caso de quedar entradas, se podrán adquirir también en el Teatro Colón el propio día del concierto.