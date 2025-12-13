David Bisbal trae la magia de su Navidad al Coliseum de A Coruña

David Bisbal inundó este sábado por la noche al público de A Coruña de espíritu festivo. El almeriense presentó en el Coliseum de A Coruña su gira 2025 'Todo es posible en Navidad', tal y como se llama su último disco.

El Coliseum se llenó de toda una legión de fans y nostálgicos que se dejaron llevar por un repertorio cargado de villancicos, clásicos y temas más recientes, donde Bisbal mezcló con maestría pop y flamenco.

El almeriense, considerado por algunos como nuestra propia Mariah Carey, deleitó a sus seguidores coruñeses con temas como 'Todo es posible en Navidad', 'Blanca Navidad' y 'El burrito Sabanero', que el público coreó emocionado junto a su famoso "si me ven, si me ven, voy camino de Belén".

Una velada llena de familias al completo que corearon las canciones del artista, quien también incluyó algunos de sus temas clásicos como 'Mi princesa', 'No amanece' y 'Corazón Latino', que hicieron vibrar a los asistentes durante toda la noche.

Para cerrar la noche, no podía faltar la guinda del pastel: su himno 'Ave María', que dejó al público totalmente entregado. Y es que, casi 25 años después de Operación Triunfo, Bisbal continúa demostrando su talento y su capacidad para hacer posible lo imposible.