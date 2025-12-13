Conciertos en A Coruña para cerrar el 2025 y celebrar la Navidad a buen ritmo

A Coruña aprovechará la Navidad también para hacer planes de conciertos. Las vacaciones de esta época permitirán a los coruñeses aprovechar la programación musical, muy amplia en la ciudad, y disfrutar de sus grupos favoritos solos o en compañía.

Y es que más allá de actividades navideñas como visitar el mercado de la plaza de María Pita, dar un paseo para disfrutar de las luces o ir a patinar sobre hielo en el muelle de Calvo Sotelo, hay otras opciones para despedir el año a buen ritmo. Sen Senra conquistó ayer por la noche al público del Coliseum, pero todavía quedan muchas citas musicales este mes de diciembre, algunas de ellas son las siguientes:

13 de diciembre: Rosario Flores y David Bisbal

David Bisbal.

Las posibilidades de ocio en la ciudad se abren con el concierto de Rosario Flores en el Palacio de la Ópera a partir de las 21:00 y de David Bisbal, uno de los clásicos de estas fechas que a las 20:00 tocará en el Coliseum.

Son dos conciertos que han levantado pasiones, por lo que incluso existirán dispositivos de tráfico para evitar aglomeraciones, habida cuenta del importante número de fans que levantan.

Para la cita de Rosario Flores, todavía quedan entradas a la venta en la plataforma ataquilla.com para todas las zonas, mientras que para el de David Bisbal la plataforma de venta de El Corte Inglés ya ha colgado el cartel de no hay billetes.

14 de diciembre: Ismael Serrano

Ismael Serrano, cantautor Ticketea

La agenda se amplía con la presencia de Ismael Serrano, que mañana a las 20:00 horas hará las delicias de sus fan en el Palacio de la Ópera.

Todavía quedan entradas a la venta, desde 38,5 euros hasta 68,2 euros, en la plataforma de entradas de Ataquilla, por lo que aún pueden sacarse billetes para acceder al evento.

18 de diciembre: Luar La L

El cantante urbano Luar la L llega a la sala Pelícano con su nueva gira

El estilo trap y drill latino también tiene su momento con el concierto de Luar La L, que tendrá lugar en la Sala Pelícano a partir de las 22:30 el 18 de diciembre, prácticamente el último jueves universitario que disfrutará la ciudad en 2025.

Este tipo de conciertos levantan pasiones entre los más jóvenes, que se han lanzado ya a comprar entradas. De hecho, la plataforma de venta entradas.com ya refleja que es un evento de gran demanda. Todavía hay a la venta al precio de 33 euros para pista general, pero se espera que vuelen según se vaya acercando el día.

20 de diciembre: bROTHERS iN BAND

La banda Brothers in Band @CaveaPord

Acercándonos ya a las fechas más marcadas, el sábado 20 de diciembre es la cita programada de bROTHERS iN BAND, la mejor banda tributo a dIRE sTRAITS, que hace una parada en el Palacio de la Ópera a las 20:30.

Los fan aún están de enhorabuena y pueden obtener entradas a través de Ataquilla. Los precios oscilan desde los 35,45 euros hasta los 44,01 euros.

26 de diciembre: Carlos Núñez y Los Secretos

Carlos Núñez

La última semana de 2025 también llega cargada de citas. Carlos Núñez tiene doble actuación el 26 de diciembre a las 19:30 y 22:00 en el Teatro Colón, sin olvidar que Los Secretos tocarán ese mismo día a las 21:00 en el Palacio de la Ópera.

El artista gallego tiene a la venta las entradas en su página web, desde 19,60 euros, y todavía con asientos libres.

En el caso de Los Secretos, la plataforma de Ataquilla también sigue ofreciendo entradas para todos los sectores, con precios comprendidos en una horquilla entre 29,7 euros y 48,4 euros.

30 de diciembre: Gran concierto de Año Nuevo

El Palacio de la Ópera

El año se cerrará con el Gran Concierto de Año Nuevo de Johan Strauss en el Palacio de la Ópera el 30 de diciembre a las 21:00, donde sonarán los clásicos para poner el punto y final a un 2025 que dará paso a 365 nuevos días de 2026 donde A Coruña seguirá ofreciendo grandes propuestas musicales.

El perfil de evento hace que el precio de las entradas sea más caro que las anteriores. Desde los 50,6 euros de la mayoría de la zona hasta los 55 euros de la zona más cara, todavía se encuentran disponibles en Ataquilla.

Opciones gratuitas

La programación de navidad también incluye algunas alternativas gratuitas. El día 16 tendrá lugar en el Teatro Rosalía de Castro el concierto de la Orquesta de Cámara Galega a las 20:00 horas.

El 17 se celebrará el concierto de la banda del Conservatorio Superior de Música en el Ágora y el concierto de Navidad de las Fuerzas Armadas en el Teatro Colón, ambos a las 19:00 horas.

Para el sábado 20 de diciembre se reservan hasta dos conciertos: el de la Banda Municipal de Música: Cuento de Navidad, con Paula Carballeira, a las 12:15 horas en el Teatro Colón y el festival Por amor á palabra solidaridade: Concierto de De Ninghures en el Ágora.

El domingo 21 de diciembre, por su parte, tendrá lugar otro concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música de A Coruña en el Colón a las 12:15 horas.