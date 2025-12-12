Antonio Orozco actuará en el Coliseum de A Coruña en noviembre de 2026

Antonio Orozco ha anunciado este viernes las fechas de su nueva gira de 2026, llamada 'La gira de mi tu vida', y entre ellas, las paradas se encuentra A Coruña. El cantante estará en la ciudad herculina el 3 de noviembre de 2026, en un concierto en el Coliseum.

"Una canción deja de ser de su autor justo en el momento en el que tú la cantas y una gira deja de ser mía cuando tú ya la has disfrutado", ha compartido Orozco en sus redes hoy. "Así que este 2026 por fin podemos anunciar que le vamos a dar la bienvenida a 'La gira de tu vida'. No de la mía, de la tuya", añadía en el vídeo compartido.

Las entradas para el concierto de A Coruña ya se encuentran a la venta a través de su página oficial y de emotionalevents.es.

Se trata de una nueva gira que llevará al catalán a subirse a escenarios repartidos por 26 ciudades. Además de A Coruña incluye ciudades como Albacete, Gijón, Porriño, Sevilla, Olot, Almería, Badajoz, Alicante, Fuengirola, Cuenca, Córdoba, Mallorca, Murcia y Salamanca, entre otras.