Ofrecido por:
Antonio Orozco actuará en el Coliseum de A Coruña en noviembre de 2026
Las entradas ya se encuentran a la venta desde este mismo viernes
Te puede interesar: Carlos Rivera volverá a A Coruña en julio con su gira más personal, ¡Vida México!
Antonio Orozco ha anunciado este viernes las fechas de su nueva gira de 2026, llamada 'La gira de mi tu vida', y entre ellas, las paradas se encuentra A Coruña. El cantante estará en la ciudad herculina el 3 de noviembre de 2026, en un concierto en el Coliseum.
"Una canción deja de ser de su autor justo en el momento en el que tú la cantas y una gira deja de ser mía cuando tú ya la has disfrutado", ha compartido Orozco en sus redes hoy. "Así que este 2026 por fin podemos anunciar que le vamos a dar la bienvenida a 'La gira de tu vida'. No de la mía, de la tuya", añadía en el vídeo compartido.
Las entradas para el concierto de A Coruña ya se encuentran a la venta a través de su página oficial y de emotionalevents.es.
Se trata de una nueva gira que llevará al catalán a subirse a escenarios repartidos por 26 ciudades. Además de A Coruña incluye ciudades como Albacete, Gijón, Porriño, Sevilla, Olot, Almería, Badajoz, Alicante, Fuengirola, Cuenca, Córdoba, Mallorca, Murcia y Salamanca, entre otras.