Carlos Rivera volverá a A Coruña en julio con su gira más personal, ¡Vida México!

Carlos Rivera volverá a reencontrarse con el público gallego el próximo 10 de julio, fecha en la que presentará en el Coliseum de A Coruña su nueva gira ¡Vida México!, un recorrido por once ciudades españolas que confirma la estrecha relación del artista con España y su consolidación como una de las voces más queridas de la escena latina.

Las entradas se pondrán a la venta este martes 16 de diciembre a las 12:00 horas, exclusivamente a través de entradas.com y ticketmaster.es.

Este regreso supone una nueva parada en Galicia tras su último concierto en el Espacio Multiusos Fontes do Sar, en Santiago de Compostela, donde reunió a miles de seguidores y dejó patente la conexión especial que mantiene con el público gallego.

Su visita llega, además, en uno de los momentos más sólidos de su trayectoria: en el último año ha celebrado dos décadas de carrera, ha publicado el EP VIDA…, con un enfoque más íntimo, y ha situado Mal Escrito, su dueto con Malú, entre las canciones más escuchadas de la radio española.

Su participación en los Latin GRAMMY, formando parte del homenaje a Raphael, reforzó el vínculo emocional que el cantante mantiene con la música de nuestro país.

La relación de Carlos Rivera con España se remonta a más de diez años. Su papel protagonista en El Rey León en Madrid fue un punto de inflexión que lo impulsó hacia un público internacional, abriéndole puertas en giras por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Desde entonces, el artista ha combinado impacto comercial y estabilidad artística, consolidándose como uno de los nombres imprescindibles del pop latino.

La gira "¡Vida México!", producida por Iglesias Entertainment, visitará algunas de las principales ciudades y festivales del país como Pamplona, Castellón, Barcelona, Murcia, Almería, Marbella o Cádiz, situando a A Coruña como parada destacada en el noroeste peninsular.