Ainhoa Arteta ofrecerá un deslumbrante recital navideño para dar la bienvenida al 2026 en Santiago

La soprano Ainhoa Arteta inaugurará el año en el Palacio de Congresos de Galicia con un recital único el 4 de enero junto al pianista Josu de Solaun. Un programa excepcional y ya con entradas a la venta, enmarcado en la apuesta de Grupo Hotusa por reforzar la proyección cultural del recinto

El Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia anuncia la apertura de venta de entradas para el esperado concierto de Ainhoa Arteta, una de las grandes sopranos españolas de nuestro tiempo, que actuará en Santiago de Compostela el próximo 4 de enero a las 20:00 horas. El recital forma parte de la nueva agenda cultural 2025-2026 del recinto, una programación renovada que busca situar este espacio como un punto de encuentro cultural abierto a toda Galicia.

La célebre soprano, cuya trayectoria la ha llevado a los principales escenarios del mundo - del Metropolitan Opera de Nueva York a La Scala de Milán o el Teatro Bolshoi de Moscú - inaugurará el nuevo año en Santiago con un recital especialmente concebido para esta ocasión. El programa combinará grandes arias de ópera, canciones emblemáticas y una cuidada selección de villancicos españoles y universales, ofreciendo así un concierto único, íntimo y perfecto para las fechas navideñas y el arranque del nuevo año.

La artista estará acompañada por el prestigioso pianista Josu de Solaun, único español ganador de los premios internacionales George Enescu y José Iturbi, y doble ganador de los International Classical Music Awards (ICMA) en 2021 y 2023. Esta actuación supondrá además uno de los primeros hitos musicales de 2026, un año particularmente señalado para Josu de Solaun, cuyos tres discos están nominados a los ICMA en distintas categorías.

Ainhoa Arteta. Cedida

Una estrella internacional en Santiago de Compostela

A lo largo de su carrera, Ainhoa Arteta ha interpretado los grandes papeles del repertorio lírico - de La Traviata a La Bohème, Tosca, Manon Lescaut, Turandot o Romeo et Juliette - y su sensibilidad artística, su compromiso con la excelencia y su capacidad para emocionar a públicos de todos los continentes la han convertido en un referente imprescindible de la lírica española.

Las entradas para el concierto de Ainhoa Arteta ya están a la venta a través del canal oficial: https://www.teuticket.com/es/ver/ainhoa-arteta