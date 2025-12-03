El FIV de Vilalba (Lugo) 2026 despega con La M.O.D.A., Alcalá Norte, Repion, Celia Becks y Grande Osso

El FIV de Vilalba, que celebrará su XIX edición los días 24 y 25 de abril de 2026, arranca su programación artística con un primer avance que combina referentes consolidados y nuevos talentos de la música independiente: La M.O.D.A., Alcalá Norte, Repion, Celia Becks y Grande Osso se subirán al Escenario Vibra Mahou.

El anuncio llega tras el éxito del Fiver Friday, la promoción especial que permitió superar ya los 1.000 abonos vendidos, marcando un inicio histórico para el festival.

Los abonos están disponibles en la web oficial por 44 euros más gastos de gestión en su primer tramo de venta, con unidades limitadas.

Organizado por el Concello de Vilalba e i-radia Crea, el FIV se consolida como una de las citas musicales más queridas de Galicia, basado en la música independiente, la convivencia y el impulso al territorio.

El primer avance artístico refleja el espíritu del festival. La M.O.D.A. llega inmersa en la gira de su último álbum San Felices, con un directo construido tras más de seiscientos conciertos y una sólida conexión con el público. Alcalá Norte, fenómeno de la nueva escena alternativa y habitual en festivales como Primavera Sound o Mad Cool, aterriza en Vilalba tras agotar varias noches en La Riviera y el Sant Jordi Club.

Repion, el dúo cántabro que presentará su nuevo disco 201, destaca por su fuerza escénica y su crecimiento constante dentro de la música independiente. Celia Becks, ex bajista y compositora de La La Love You, aportará su pop alternativo tras el lanzamiento de su reciente single No necesitamos saberlo todo.

Cierra el avance Grande Osso, dúo de DJs de la Mariña que combina indie, rock, pop, disco, funk y house en sesiones de alta energía que se han convertido en un clásico del FIV.

Desde su creación en 2008, el FIV ha consolidado su carácter singular, implicando a la vecindad, al comercio y a la hostelería en un encuentro cultural que cada primavera transforma Vilalba.

La última edición, celebrada en abril de 2025, reunió a más de seis mil personas, combinando conciertos, actividades paralelas y espacios abiertos. En 2026, el festival volverá a ofrecer dos días de música, actividades y encuentros pensados para disfrutar del FIV dentro y fuera del recinto, reforzando su papel como motor cultural, social y turístico de la Terra Chá.

El festival cuenta con el patrocinio del Concello de Vilalba, la Deputación de Lugo y Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno al directo.