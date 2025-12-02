El guitarrista Yerai Cortés actuará en A Coruña en 2026: será el 28 de febrero en el Teatro Colón

El guitarrista Yerai Cortés actuará en A Coruña el 28 de febrero de 2026. Nominado al Latin Grammy y ganador de dos Premios Goya, el artista ofrecerá un espectáculo exclusivo en el Teatro Colón para el que ya es posible adquirir las entradas a través de Ataquilla.

Considerado como una de las voces más singulares y renovadoras de la nueva música española, Yerai Cortés estará acompañado por su coro habitual de palmeras, en un espectáculo que expande el flamenco hacia territorios inesperados, mezclando tradición, modernidad y una profunda carga emocional.

Cortés es, además, colaborador habitual de artistas como C. Tangana, Israel Fernández, Niño de Elche o Rocío Márquez, y participó en la banda sonora ganadora del Goya Te estoy amando locamente. Su guitarra, marcada por la sensibilidad y la fuerza expresiva, lo convierte en uno de los músicos más admirados de la escena contemporánea.

La carrera del guitarrista dio un salto definitivo tras protagonizar la película La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigida por Antón Álvarez (C. Tangana), reconocida en el Festival de San Sebastián y galardonada con dos Premios Goya. El film no solo reveló al gran público la fuerza de su toque, sino su capacidad para reinterpretar el flamenco desde una estética contemporánea y profundamente personal.

Cartel de la actuación de Yerai Cortés en el Teatro Colón.

Yerai Cortés construye sobre el escenario un universo sonoro en el que la guitarra se convierte en voz coral gracias al acompañamiento de las palmeras, creando un diálogo rítmico e íntimo que transforma por completo la experiencia del directo. El resultado es una propuesta poderosa y plenamente actual, que sitúa al músico alicantino como uno de los grandes impulsores de la evolución del flamenco en el siglo XXI.

El concierto en A Coruña, promovido por Beatout Son Estrella Galicia con el apoyo del Concello da Coruña, supone de esta forma una oportunidad única para disfrutar en directo de este artista.