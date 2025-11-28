Los primeros premios de la Industria Musical de Galicia ya tienen ganadores

La primera edición de los Premios de la Industria Musical de Galicia se celebró ayer, jueves 27 de noviembre, en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, en una gala que reunió a profesionales, artistas y empresas del sector musical gallego.

El evento, organizado por la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de Agadic, y de la Deputación da Coruña, contó con un formato cercano y participativo pensado para fomentar la cooperación y la convivencia entre los distintos agentes de la industria.

La presentadora pontevedresa Tamara García Romero condujo la velada, mientras que Señora DJ cerró la noche con su música, creando un ambiente festivo y animado.

La gala sirvió para reconocer trayectorias, proyectos e iniciativas que destacan por su compromiso con la creatividad, la innovación, el respeto y la sostenibilidad en la música gallega.

Entre los galardones entregados, Teresa Tresandí fue reconocida por su trabajo en el diseño de iluminación de Diluvio de Tanxugueiras, mientras que Iago Blanco recibió el premio a la mejor implementación de sonido por La máquina del buen rollo de The Rapants.

Vacaline fue distinguida como mejor empresa proveedora de servicios, y Xabi Carnota como mejor profesional de producción.

Kin Martínez recibió el galardón al mejor manager, mientras que Juan de Dios fue premiado por la producción discográfica de Feira, de De Ninghures.

La puesta en escena de Síntese horizonte, de Guadi Galego, fue reconocida gracias al trabajo de Marina Oural y Uxia Pedreira, y Julio Gómez y Luis Campos, de Sinsalaudio, fueron premiados como mejores promotores y programadores.

Bring the Noise se llevó el reconocimiento al mejor proyecto de comunicación por su labor en el Resurrection Fest Estrella Galicia, y la identidad visual de Hibernarse, de Fillas de Cassandra, realizada por Lara Caeiro, Sandra Montero, Noemí Solla, Kika V Ramil, Arantxa Brandón y el propio grupo, fue distinguida junto con su videoclip, realizado por Santi Iglesias, Sergio Steel y Fillas de Cassandra.

Surfing the Lérez fue elegido como mejor evento cultural y recibió también el premio a la excelencia en la experiencia del público, mientras que la Sala Capitol fue reconocida como mejor espacio musical.

El Festival de la Luz obtuvo el galardón al mejor proyecto de sostenibilidad. Además, la Xunta Directiva de AGEM seleccionó al artista del año, Carlos Ares, y a la persona del año, Francisco Gómez Gandy.

La presidenta de AGEM, Patricia Hermida, subrayó que estos premios nacen para celebrar la madurez y diversidad de la música gallega, reconociendo el talento y el compromiso de quienes hacen posible su crecimiento y poniendo en valor proyectos y personas que convierten la industria musical en un motor cultural y humano para Galicia.