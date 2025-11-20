La gira de OT 2025 hará parada en A Coruña con la actuación del coruñés Tinho entre sus concursantes

El fenómeno Operación Triunfo volverá a llenar grandes recintos en 2025 y A Coruña será una de las paradas destacadas de su nueva gira. El 19 de abril, el Coliseum acogerá uno de los conciertos del tour oficial, un espectáculo de gran formato en el que participarán los 16 concursantes de esta edición, entre ellos el coruñés Martín Yáñez, "Tinho", uno de los nombres más seguidos por la audiencia gallega.

El espectáculo trasladará al directo el trabajo desarrollado durante su paso por la academia, con actuaciones individuales, números grupales, nuevos arreglos y algunos de los temas más emblemáticos del programa.

Una producción diseñada especialmente para grandes espacios que permitirá vivir la evolución artística de los participantes con música en vivo y una puesta en escena cuidada.

La llegada del tour a A Coruña tendrá un interés especial por la presencia de Tinho, el concursante coruñés que no solo se ha ganado el apoyo del público gallego, sino que también protagonizó uno de los momentos más comentados de la edición al referirse, durante una de las emisiones, a la alcaldesa Inés Rey. El joven expresó entonces su ilusión por poder cantar algún día "en la plaza de María Pita", una declaración que rápidamente se hizo viral entre los seguidores del programa.

Ahora, su actuación en el Coliseum supone la primera gran oportunidad para que el artista pueda reencontrarse con el público de su ciudad natal en un gran escenario.

Un concierto que se suma a un año de grandes citas musicales

Con la incorporación de OT 2025, la programación musical del Coliseum para 2026 continúa tomando forma y suma ya quince conciertos confirmados. Entre las citas destacadas figuran nombres como Eladio Carrión (29 de enero), Amaia (31 de enero), Mikel Izal (7 de febrero), Amaral (21 de febrero), Celtas Cortos (11 de abril), Viva Suecia (18 de abril), Dani Martín (15 y 16 de mayo), Bad Gyal (23 de mayo), Pablo Alborán (4 de julio), Aitana (22 de julio) y La Oreja de Van Gogh (11 y 12 de septiembre), entre otros.

La presencia de Operación Triunfo confirma la apuesta del Coliseum por grandes espectáculos y convierte la fecha del 19 de abril en una de las más esperadas por los seguidores del programa en Galicia.