El Teatro Colón de A Coruña acogerá los conciertos de El Consorcio y Fórmula V en 2026

El Teatro Colón de A Coruña presenta dos grandes citas musicales para el inicio de 2026, con la presencia de El Consorcio el 14 de febrero y Fórmula V el 14 de marzo.

Dos formaciones legendarias del panorama musical español que siguen vivas en los escenarios y que forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

El Consorcio, integrado por Amaya, Estíbaliz e Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga, ofrecerá un espectáculo titulado De Mocedades a El Consorcio, un recorrido por grandes éxitos como Tómame o déjame, Dónde estás corazón, El vendedor, Quién te cantará o Eres tú, tema con el que obtuvieron el segundo puesto en Eurovisión en 1973.

Con una trayectoria reconocida internacionalmente y un Grammy Latino a la Excelencia Musical, el grupo promete una velada íntima y nostálgica.

Un mes después, será el turno de Fórmula V, liderada por Paco Pastor, que llegará al Colón con un espectáculo multigeneracional repleto de himnos inmortales del pop español como Cuéntame, Eva María, La fiesta de Blas, Ahora sé que me quieres o Vacaciones de verano. Canciones que siguen sonando décadas después y que forman parte de la memoria colectiva.

Las entradas ya están disponibles a través de www.ataquilla.com, así como en las taquillas habituales de la plaza de Ourense y del Teatro Colón, desde dos horas antes del inicio de cada concierto, siempre que queden localidades disponibles.

Se aplicarán descuentos del 20 % para mayores de 65 años, titulares del Carné Xove y personas desempleadas, y del 25 % para familias numerosas, previa acreditación.