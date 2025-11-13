Imagen de una edición anterior.

Imagen de una edición anterior. FIV Vilalba.

Ofrecido por:

Música

El FIV de Vilalba (Lugo) celebrará su XIX edición los días 24 y 25 de abril de 2026

El festival regresa en primavera con su apuesta por la música independiente, la convivencia y el impulso del territorio

Te puede interesarDetenidas dos personas por 17 incendios forestales provocados en Vilalba (Lugo)

Publicada

El FIV de Vilalba ya tiene fechas para su décimo novena edición, que se celebrará los días 24 y 25 de abril de 2026, consolidándose como una de las citas musicales más queridas y singulares de Galicia.

Charca do Alligal.

El evento volverá a llenar la capital de la Terra Chá de música, cultura y vida, con dos jornadas de conciertos, actividades y encuentro entre artistas y público.

Desde su creación en 2008, el FIV se ha distinguido por promover la música independiente y alternativa, convirtiéndose en un referente para quienes buscan una experiencia cercana, segura y de calidad.

Además de su propuesta artística, el festival destaca por implicar al comercio y la hostelería local, generando un ambiente que integra la música con el territorio y transforma Vilalba en un auténtico punto de encuentro cultural.

La pasada edición reunió a más de 6.000 personas durante las jornadas del viernes y sábado, con una programación que combinó grandes nombres y nuevas propuestas.

Sobre el escenario se dieron cita artistas como León Benavente, Shinova, The Rapants, Galician Army, Varry Brava o Joe Crepúsculo, junto a actuaciones gratuitas en la Praza da Constitución y un concierto especial de la Banda de Música de Vilalba.

El FIV mantiene su carácter intergeneracional, con familias que disfrutan juntas de la música y un público que encuentra en el festival una experiencia completa, con talleres, sesiones DJ y actividades paralelas abiertas a vecinos y visitantes.

Cada edición contribuye además a dinamizar el comercio y la hostelería local, reforzando su papel como motor económico y social de la comarca.

El festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Vilalba, la Deputación de Lugo y Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias únicas alrededor del directo.