El FIV de Vilalba (Lugo) celebrará su XIX edición los días 24 y 25 de abril de 2026

El FIV de Vilalba ya tiene fechas para su décimo novena edición, que se celebrará los días 24 y 25 de abril de 2026, consolidándose como una de las citas musicales más queridas y singulares de Galicia.

El evento volverá a llenar la capital de la Terra Chá de música, cultura y vida, con dos jornadas de conciertos, actividades y encuentro entre artistas y público.

Desde su creación en 2008, el FIV se ha distinguido por promover la música independiente y alternativa, convirtiéndose en un referente para quienes buscan una experiencia cercana, segura y de calidad.

Además de su propuesta artística, el festival destaca por implicar al comercio y la hostelería local, generando un ambiente que integra la música con el territorio y transforma Vilalba en un auténtico punto de encuentro cultural.

La pasada edición reunió a más de 6.000 personas durante las jornadas del viernes y sábado, con una programación que combinó grandes nombres y nuevas propuestas.

Sobre el escenario se dieron cita artistas como León Benavente, Shinova, The Rapants, Galician Army, Varry Brava o Joe Crepúsculo, junto a actuaciones gratuitas en la Praza da Constitución y un concierto especial de la Banda de Música de Vilalba.

El FIV mantiene su carácter intergeneracional, con familias que disfrutan juntas de la música y un público que encuentra en el festival una experiencia completa, con talleres, sesiones DJ y actividades paralelas abiertas a vecinos y visitantes.

Cada edición contribuye además a dinamizar el comercio y la hostelería local, reforzando su papel como motor económico y social de la comarca.

El festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Vilalba, la Deputación de Lugo y Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias únicas alrededor del directo.