Roberto González-Monjas renueva como director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia hasta 2029

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presidió este viernes la reunión de la Junta de Gobierno del Consorcio para la Promoción de la Música, en la que se aprobó la renovación de Roberto González-Monjas como director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) hasta el año 2029. El maestro vallisoletano, que asumió el cargo en los últimos años, continuará así al frente de una de las formaciones orquestales más destacadas del panorama estatal.

Rey destacó durante el encuentro la aportación del director: "González-Monjas es un referente internacional en la dirección de orquestas y ha contribuido a consolidar a la OSG como la mejor formación que tenemos hoy en España". Bajo su batuta, la orquesta ha reforzado su presencia dentro y fuera del país, ampliando repertorio y afianzando proyectos educativos y sociales.

Nacido en Valladolid en 1988, González-Monjas ha desarrollado una carrera internacional no solo como director, sino también como violinista, disciplina en la que ha recibido numerosos reconocimientos. Su renovación garantiza la continuidad de una línea artística que ha situado a la OSG en un lugar destacado dentro del circuito sinfónico europeo.