Álex Ubago actuará en A Coruña en 2026: será el 28 de noviembre en el Teatro Colón

Álex Ubago actuará en A Coruña en 2026. El artista ha anunciado este martes que suma siete fechas en España a su gira mundial del 25 aniversario de ¿Qué pides tú? y una de ellas es la del 28 de noviembre en el Teatro Colón de la ciudad herculina.

Barcelona, Bilbao, Sevilla, Madrid, A Coruña, Valencia y Donostia serán los primeros escenarios de este tour tan especial en el que el cantante realizará un repaso de los temas de su álbum debut y los grandes éxitos de su carrera.

Y es que ¿Qué pides tú? marcó el inicio de su carrera y ahora, 25 años después, Álex Ubago recupera los temas de este álbum con el que logró un millón y medio de copias vendidas y numerosos reconocimientos para cantarlos ante su público.

Ubago se embarca de esta forma en una gira mundial junto a su banda para celebrar este aniversario. Lo hará con un repertorio de lo más especial que incluirá todos los temas de su álbum debut como A gritos de esperanza, Sin miedo a nada, Saber que tú, ¿Qué pides tú? y Aunque no te pueda ver, entre otros, que siguen siendo clásicos, así como los grandes éxitos de su carrera.

Un viaje nostálgico

La gira de Ubago se presenta como un precioso viaje nostálgico por canciones que forman parte de la banda sonora de las vidas de numerosas personas. La primera parada será en Europa, a donde viajará este sábado 8 de noviembre y donde ya ha colgado el cartel de sold out en prácticamente todas las ciudades.

El artista arrancará 2026 en Estados Unidos donde, a partir de febrero, visitará un total de 13 ciudades. En mayo le seguirá México y su gira por LATAM que anunciará próximamente y, entre tanto, actuará también en varias ciudades de nuestro país. La gira española pasará por Barcelona, Bilbao, Sevilla, Madrid, A Coruña, Valencia y Donostia, entre otras ciudades que se anunciarán próximamente.

Las entradas del tour por España saldrán a la venta este jueves 6 de noviembre a las 12:00 horas, salvo las de las dos capitales vascas que estarán disponibles próximamente.