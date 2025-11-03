Eladio y los Seres Queridos presentará en A Coruña su nuevo álbum el 21 de noviembre

Eladio y los Seres Queridos visitará A Coruña el viernes 21 de noviembre. El grupo estará en la FNAC de la mano del Festival PortAmérica para presentar su nuevo álbum, B.S.O. 2005 – 2025. Una visita que repetirá una semana después, el día 29, en la FNAC de Vigo.

La banda de indie pop nacida en la ciudad olívica hace 30 años se ha consolidado en el panorama musical nacional. Este 2025, el grupo liderado por Eladio Santos celebra 20 años de trayectoria con un trabajo en el que cuenta con colaboraciones de lujo.

Un trabajo que dará a conocer el próximo 21 de noviembre en A Coruña con una actuación en directo. El público asistente, además, podrá llevarse a casa un disco firmado. Los directos de PortAmérica regresan de esta forma con unos invitados muy especiales.

El festival PortAmérica celebró este verano su XIII edición con récord de asistencia. Durante tres intensas jornadas, 65.000 asistentes se reunieron en Azucreira de Portas para celebrar la diversidad musical, la gastronomía de autor y una apuesta firme por la inclusión y la sostenibilidad.

Con todas las entradas agotadas por segundo año consecutivo, la edición 2025 se consolidó como la más multitudinaria de su historia, generando un impacto económico de 18 millones de euros.

El festival, además, ya ha anunciado que regresará a Portas con su XIV edición los días 9, 10 y 11 de julio de 2026. Los Abonos Creyentes ya se han agotado y todavía es posible adquirir los generales desde 73 euros más gastos de gestión.