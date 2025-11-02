Sergio Dalma regresa a A Coruña en 2027: cantará en el Coliseum en el mes de enero

Sergio Dalma regresa a A Coruña y lo hará por todo lo alto con un concierto en el Coliseum el próximo 23 de enero del 2027 dentro de su gira Tour Ritorno a Via Dalma.

El artista dará un total de 22 conciertos, de los cuales uno será la parada en tierras herculinas, la única a nivel gallego. Será el antepenúltimo concierto de este extenso cartel.

Las entradas se pondrán a la venta este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 12:00, a través de la web sergiodalma.es y en la plataforma de entradas de El Corte Inglés.