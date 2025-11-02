La banda gallega Tiruleque lanza nuevo disco que presentará en A Coruña el 9 de noviembre

La banda gallega Tiruleque lanza su quinto disco de estudio, Repichoca, con el que busca volver a los orígenes del grupo y homenajea al local coruñés homónimo desaparecido en 2021 en el que comenzaron su carrera, según informa Europa Press.

La presentación del disco será el 9 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro Colón, en el marco de la segunda edición del ciclo Folk no Colón, impulsado por el ayuntamiento de A Coruña.

Este nuevo trabajo llega tras sus anteriores discos en una carrera de más de 20 años: Tiruleque (2009); Mu!! (2013); Outro que tal baila (2018) y Tiruleque 20 anos no camiño (2021).

El nuevo disco está compuesto por una decena de canciones. Recuerda el histórico local Repichoca, que durante cerca de dos décadas en Orillamar actuó como "catalizador, cantera y escaparate para la escena de la música gallega de la ciudad herculina", explica la banda en un comunicado. Un lugar de 'foliadas' urbanas y modernas.

El disco "es una llamada a la fiesta, al encuentro y a la memoria". Destacan la fuerza de voces femeninas, la música de gaita con la potencia del metal, en una mezcla de percusión tradicional y moderna.