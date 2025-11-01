Cero de Costa y el cantante gallego Íñigo Quintero se unen en una sudadera exclusiva

La firma gallega Cero de Costa se une al artista coruñés Íñigo Quintero para presentar una sudadera exclusiva inspirada en su primer disco, El sitio de siempre.

Con el lema Eres para mí el sitio de siempre, la colaboración transforma la esencia musical del cantante en una pieza de moda que traslada a las calles un mensaje de pertenencia, memoria y refugio emocional.

La prenda, diseñada entre el equipo creativo de Cero de Costa e Íñigo Quintero, incorpora en su parte trasera una selección de lugares especiales para el artista, espacios vinculados a su historia y a su relación con Galicia.

De esta manera, la marca vuelve a apostar por la conexión entre identidad local y creatividad contemporánea, sello que caracteriza su filosofía.

Esta sudadera ya está disponible en la web y en las tiendas físicas de Cero de Costa en A Coruña, Vigo y Pontevedra. Además, puede encontrarse en la tienda pop-up del centro comercial Marineda City, abierta hasta el mes de enero, junto a otras prendas exclusivas de la marca.

No es la primera colaboración artística de Cero de Costa. La marca ya ha trabajado con la fotógrafa Superkamen, el club Lua Gamming, que promueve un uso positivo y transformador de los videojuegos, y Los Wawies, una producción de dibujos animados que impulsa valores positivos en la infancia.

También ha diseñado prendas para citas musicales como el Morriña Fest, O Son do Camiño y el Atlantic Pride.