Los primeros premios de la Industria Musical de Galicia abren la votación popular

Los I Premios de la Industria Musical de Galicia, impulsados por la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), y de la Deputación da Coruña, abren desde hoy la votación popular para elegir el Premio a la Excelencia en la Experiencia del Público.

Con este galardón, Agem busca reconocer los proyectos, espacios o eventos que han puesto al público en el centro, ofreciendo una experiencia inolvidable.

La audiencia será el jurado encargado de decidir el proyecto merecedor del reconocimiento, y podrá votar su candidatura hasta el 10 de noviembre a las 23:59 a través de un formulario.

Solo se permite un voto por persona, con una única candidatura por participante.

Además de este premio decidido por votación popular, los I Premios de la Industria Musical de Galicia anunciaron recientemente las iniciativas y profesionales nominados en el resto de categorías.

Un jurado profesional, integrado por nombres como Anxela Baltar, Cecilia Carballido, María Baqueiro, Noel Miguélez, Tito Lesende, Javier Becerra y la Fundación Paideia, seleccionó 42 proyectos finalistas, tres por cada una de las 14 categorías generales de los premios.

Por su parte, la Xunta Directiva de AGEM elegirá las distinciones a Artista del Año y Persona del Año, mientras que el Premio a la Excelencia en la Experiencia del Público será el único decidido directamente por la ciudadanía.

La gala de entrega de los galardones se celebrará el jueves 27 de noviembre en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, en un encuentro sectorial que pondrá en valor el talento y la creatividad del sector musical gallego.

Estos primeros Premios de la Industria Musical de Galicia nacen con el objetivo de visibilizar y poner en valor las trayectorias, proyectos e iniciativas comprometidas con la innovación, la sostenibilidad y el respeto en la música gallega.

Tal como señala Patricia Hermida, presidenta de AGEM, "la música gallega vive un momento de madurez y diversidad extraordinarias. Estos premios nacen para celebrarlo y reconocer el talento y compromiso de quienes hacen posible su crecimiento".

Con esta iniciativa, Agem reafirma su compromiso con una industria musical más profesional, reconocida y sostenible, en el marco del Plan Estratégico de la Industria Musical de Galicia impulsado junto a la Xunta.