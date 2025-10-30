pablopablo actúa en Vigo y A Coruña a principios de noviembre: fechas y lugar

La gira de pablopablo recorrerá tres nuevas ciudades la próxima semana de la mano de SON Estrella Galicia. El artista presentará en directo sus nuevas canciones junto a aquellas que desde 2022 le han situado como uno de los solistas con más proyección del momento tanto en A Coruña como en Vigo, además de en Valladolid.

pablopablo actuará el miércoles 5 de noviembre en la Sala Mondo de Vigo, mientras que el jueves 6 estará en Don Giorgio de A Coruña. Al día siguiente, el viernes 7, ofrecerá un concierto en la sala Porta Caeli de Valladolid. Las entradas para todos los conciertos están agotadas, en este momento únicamente hay opción de apuntarse a la lista de espera en DICE.



Productor y cantante, pablopablo presenta su esperado álbum debut, que condensa su versatilidad musical y creciente talento como letrista. Descrito por su creador como "una oda a la simplicidad" y compuesto con la guitarra como principal protagonista, Canciones En Mi (la mayoría de las canciones están en la tonalidad de Mi Mayor) es también la culminación de un extraordinario viaje creativo que cobra una nueva dimensión en directo.

La banda, formada por Lyle Burton (batería) y Simeon May (saxo), lo acompañan en estos conciertos. El disco cuenta con colaboraciones estelares como las de Amaia, que le acompaña en De Ti, Macario Martínez en Ojos De Ajonjolí o Ralphie Choo y Carín León que participan en Eso Que Tú Llamas Amor. Doce cortes condensadas en un trabajo honesto y minimalista que consolida la propuesta del productor, cantante y multiinstrumentista madrileño que huye de etiquetas.