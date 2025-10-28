Haydée Milanés, cantante: "Compartir mi música con A Coruña va a ser muy lindo para mí"

Boleros, trova y jazz confluyen en los ritmos de Haydée Milanés (La Habana, 1980). La cubana actuará este jueves en A Coruña (sala Garufa, 21:00 horas) junto a Javier Colina en un concierto en el que desde un rincón de la ciudad los asistentes se trasladarán, por una noche, al corazón de la música popular cubana.

Milanés atiende al teléfono desde el estudio de grabación, donde continúa trabajando en su manera de hacer música, como presenta en esta gira titulada A mi manera en la que A Coruña es su única parada en Galicia.

¿Qué significa para ti actuar en Galicia?

Estoy muy contenta. Es un proyecto que me encanta poder compartir con este gran músico español, Javier Colina, que es un monstruo además de gran conocedor de la música cubana y con el que tengo una afinidad musical muy bonita. Hacía varios años que no me presentaba en Galicia, la última vez fue en el 2019, así que estoy muy contenta de poder tocar en A Coruña.

Ya que la gira se llama A mi manera. ¿cómo explicas tu manera de hacer música?

Tiene que ver con mis orígenes y con mi sensibilidad. Por supuesto, con la música cubana, la canción, el bolero... Pero también tengo mucha influencia del jazz. Es algo que comparto con Javier. Y la libertad que da el jazz, de poder improvisar y de poder interpretar las canciones siempre de una manera diferente, de que cada músico tenga su momento para disfrutar de su libertad de improvisar o de hacer variaciones. Además, A mi manera es una canción que está dentro del repertorio que estamos haciendo. Es un clásico de la música cubana que en esta ocasión la estamos haciendo a nuestra manera, no de la habitual, sino que le estamos dando una vuelta más en swing.

Tanto Cuba como su música tienen un gran vínculo con Galicia. ¿También lo sientes así?

En mi caso, mi abuela es hija de gallegos. Creo que en general los cubanos tenemos una gran influencia de España en general y de Galicia muchísimo. Yo particularmente me siento siempre muy a gusto cada vez que estoy en Galicia, con esa familiaridad y esa forma de actuar y de estar. Ese calor humano de las personas. Me gustaría poder conocer un poquito más de Galicia y poder pasar un poquito más de tiempo aquí. He estado en contadas ocasiones y siento que sí que hay una conexión fuerte con ustedes.

Precisamente tu padre, Pablo Milanés, también tenía esa conexión. ¿Viene de herencia?

Sí. La esposa de mi padre, ahora viuda, es gallega y mis hermanitos pequeños nacieron en Vigo. La conexión es bastante fuerte, sí.

Volviendo al concierto en la Garufa, ¿actuar en una sala así permite tener un concierto más íntimo?

Sí, a mí me encanta. Primeramente me encanta el en vivo, tiene una magia increíble. Me encanta hacer música en todas sus formas. El estudio también tiene una magia increíble, pero el en vivo tiene esa magia de algo que no se puede repetir, ¿no? De que es lo que salga en el momento y eso también supone algo tremendo, de que lo que salga ya es lo que salió.

Me gusta porque supone un riesgo que también tiene su encanto. Solo tienes una oportunidad para hacer las cosas y esa adrenalina es algo que disfruto mucho. Y el público está ahí, esperando, y eso lo disfruto muchísimo porque se crea una conexión muy bonita. Tenemos mucha ilusión de tocar en A Coruña, donde estaremos acompañados de Luis Guerra, un extraordinario pianista cubano. Compartirlo con el público de A Coruña va a ser una experiencia muy linda.

En tu discografía tienes alguna canción con tu padre. ¿Sonará en el concierto?

Tenemos un repertorio bastante variado en música cubana, trova tradicional, boleros, canciones de mi padre... Hay una autora que también vamos a interpretar, a la cual le dediqué un disco hace algunos años, que es Marta Valdés, una de las más grandes autoras cubanas que falleció el año pasado. Era muy querida por mí.

Y bueno, cantar sus canciones también me toca muchísimo.Sonarán canciones como Deja que siga sola, Palabras, Canción fácil... Pero también estas canciones de la trova tradicional, Retorna, Reclamo místico de mi padre, Ya ves, El breve espacio... Canciones que ya no pueden faltar en el repertorio.