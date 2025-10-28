Chenoa confirma que OT 2025 tendrá gira de conciertos en 2026: ¿hará parada en Galicia?

Buenas noticias para los seguidores de Operación Triunfo: los 16 concursantes de la Academia realizarán una gira de conciertos en 2026, tal como ha ocurrido en ediciones anteriores.

Chenoa confirmó la noticia tras la expulsión de Max y justo antes de que Tinho, el único gallego de la edición, fuera elegido como favorito de la semana, un regalo muy especial por su cumpleaños.

¿Hará parada la gira de OT 2025 en Galicia?

Se llevaba semanas rumoreando en redes sociales, y ya es oficial: OT 2025 tendrá gira de conciertos el próximo año. La emoción de los fans, por supuesto, no se ha hecho de esperar, y muchos esperan que la gira haga parada en su ciudad.

Aunque de momento no se han confirmado las fechas ni los lugares de la gira de OT 2025, la Academia ha adelantado que en los próximos días se dará toda la información detallada.

Por ahora, los seguidores del programa musical pueden acceder a la preventa exclusiva, rellenando el formulario con su nombre, correo electrónico y ciudad en la que quieren que la gira de OT 2025 haga parada.

Este registro previo también otorga prioridad para acceder a la preventa exclusiva de entradas, antes de que se pongan a la venta al público general. Cada persona podrá adquirir un máximo de 9 entradas.

¡¡¡¡ AAAAAH !!!! 🔥🔥🔥 Los CONCIERTOS de #OT2025 son REALES. Regístrate y consigue acceso a la preventa. Muy pronto os desvelamos todos los detalles 👀 👉🏻 https://t.co/HgVzUBBnMm pic.twitter.com/psyf8nJhjv — Operación Triunfo (@OT_Oficial) October 27, 2025

En cuanto a si la gira de OT 2025 hará parada en Galicia, Tinho es el único gallego, por lo que sería lógico que pudiera visitar su tierra tras una edición en la que, hasta ahora, la está bordando.

Ayer, Tinho fue elegido como favorito de la semana, y en redes sociales se le reconoce como uno de los concursantes más queridos dentro del programa, gracias a su cercanía, sentido del humor y trabajo dentro de la Academia.

No sería la primera vez que una gira de OT llega a Galicia: tras la recuperación del formato, OT 2017 ofreció un concierto el 8 de junio de 2018 en el Coliseum de A Coruña, espacio que también acogió a los concursantes de la edición de 2018 con un concierto el 24 de mayo de 2019.

Debido a la pandemia por coronavirus, OT 2020 únicamente realizó cuatro conciertos en el Wizink Center de Madrid, y con OT 2023 tampoco se llevaron a cabo conciertos en Galicia.