El ciclo solidario Butaca de Jazz llega a su sexta edición con conciertos en A Coruña

Este mes de noviembre el ciclo solidario Butaca de Jazz celebra su sexta edición en la sede de Afundación en A Coruña. Lo hace con los conciertos de Juzz, Pablo Seoane y Carmen Vela Quartet los días 9, 15 y 22 de noviembre.

Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com. Todo lo recaudado se destinará al Banco de Alimentos de la provincia, algo muy valorado en la organización ya que, en palabras de su presidente, Manuel Mora, "estamos en una época del año en la que no recibimos grandes donaciones, por lo que contar con un evento como este es una gran ayuda".

Además de la recaudación monetaria, el público asistente puede aportar alimentos con productos no perecederos. Este ciclo forma parte del programa Cultura por alimentos impulsado por la Obra Social de Abanca y la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal).

Durante la presentación del ciclo, la coordinadora de Afundación en A Coruña, Beatriz Aler, destacó esta colaboración con la entidad como clave para la consolidación de los conciertos. Por su parte, los músicos Pablo Seoane y Virxilio da Silva afirmaron que "es una maravilla contar con ciclos como este y con instituciones que apuesten por manifestaciones artísticas menos comerciales".

La productora y directora artística del festival, Inés Portela, añadió que las propuestas "muy variadas y de mucha calidad" permiten continuar "con el espíritu con el que nació este ciclo".

Los conciertos de Butaca de Jazz

El primer concierto será el 9 de noviembre a las 20:00 horas a cargo de Juzz. La banda de Virxilio da Silva presentará por primera vez su nuevo disco, aunque también recuperarán un repertorio con influencias desde el rock psicodélico de finales de los sesenta hasta el jazz, pasando por el pop avant-guarde más experimental, el noise o el stoner rock.

Junto a Virxilio da Silva, completan Juzz los músicos Rosolino Marinello (saxo tenor), Álex Salgueiro (órgano Hammond), Xan Campos (Rhodes), Felix Barth (bajo eléctrico) e Iago Fernández.

El 15 de noviembre, también a las 20:00 horas, será el turno de Pablo Seoane. El ferrolano repasará tres décadas de trayectoria en el mundo del jazz partiendo de su elegancia para crear un viaje experiencial.

Por último, el 22 de noviembre, Carmen Vela Quartet cierra el ciclo con una actuación sobre su último trabajo, En Continuo.

Con sonoridad jazzera y algunos guiños al swing o al jazz latino más clásico, la música de Vela tiene una sonoridad propia que camina entre los sonidos más contundentes y la textura de la madera. Afundación organiza el concierto de Carmen Vela Quartet en el ciclo Butaca de Jazz en colaboración con la Plataforma Jazz España, la asociación sin ánimo de lucro que reúne a festivales, programadoras y programadores y ferias de jazz de toda España.