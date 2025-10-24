El coruñés Íñigo Quintero debuta con 'El sitio de siempre', su primer álbum completo

El artista gallego Íñigo Quintero, que publica su primer álbum, El sitio de siempre, ha asegurado que aunque no en todas sus canciones, la fe sí que forma parte de sus trabajos de manera "inevitable" porque forma parte de él mismo.

"Nunca he tenido ningún problema en hablarlo, la fe está presente en mis canciones, es una cosa que es inevitable porque forma parte de mí como persona", ha apuntado Quintero en una entrevista con Europa Press.

Aun así, ha reconocido que tras el lanzamiento de Si no estás, que acumula más de 944 millones de escuchas en la plataforma de audio en streaming Spotify, y con su llegada "disruptiva" a la industria musical, sí tenía "un poco de complejo" de hablar de algo tan personal como su fe por "miedo" a cómo iba a reaccionar la gente.

"No es que nunca haya querido hablar, sino que quizá tenía un poco de miedo, un poco de complejo. Al final es una cosa muy personal y daba un poco de miedo ver cómo iba a reaccionar la gente o qué reacciones podía tener. Pero vamos, solamente eso. Enseguida me lo quité, es una tontería. También yo llegué a este mundo de la música de una manera muy disruptiva, de repente, sin mucha preparación", ha añadido el artista gallego.

Precisamente, Quintero ha explicado que aunque le debe "mucho" a Si no estás y no se ha cansado de la canción, sí ha llegado a "aborrecer" que se centre toda su carrera en este sencillo.

"Le debo mucho, me ha dado muchas alegrías y me ha permitido poder dedicarme a esto pero bueno, no deja de ser una canción más en mi repertorio (...) No la llegas a aborrecer. Lo que sí aborrezco a veces es que se centre toda la conversación, o todo lo que tiene que ver todo mi proyecto artístico se resuma en esta canción. Eso es lo que sí que puedo llegar a aborrecer", ha apuntado.

En su primer trabajo, El sitio de siempre, el artista se centra en las "diferentes cosas" que le hacen sentir seguro y contento. También reflejan el amor. Uno de esos lugares que le hacen sentir contento es Galicia, su tierra, que tiene mucho peso en el trabajo.

"Intento no hacer las canciones pensando en la gente que las va a escuchar, intento hacer las canciones que a mí me gustan, que a mí me nacen de dentro, y luego la gente las cogerá de una manera o de otra. Al final Galicia ha sido mi refugio en ese momento en el que estaba a lo mejor más perdido, cuando hace dos años estaba ahí en el ojo del huracán y que me refugié mucho en Galicia. Muchas canciones las he compuesto ahí, es parte de mi esencia, ya no solo como compositor sino como persona", ha zanjado Quintero.