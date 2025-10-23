"Sold Out" de Aitana en A Coruña: agotadas las entradas para su único concierto en Galicia

Agotadas en menos de una hora las entradas para el concierto de Aitana el 22 de julio en el Coliseum de A Coruña. Tal y como era de esperar, la artista de moda del momento colgó el cartel de sold out en casi todas las ciudades a los pocos minutos de lanzarlas a la venta este jueves a las 12:00 horas.

Actualmente, la página web de Aitana solo permite acceder a una lista de espera, "por si en algún momento hay disponibilidad de entradas". Y si eso no fuera posible, todavía queda la opción de hacer un viaje hasta Albacete, Jaén, Málaga, Almería, Avilés o Cádiz, las únicas ciudades en las que aún quedan tickets disponibles.

El resto de ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza y demás, tienen todos los asientos reservados. Estas citas, como la de A Coruña, se agotaron en cuestión de minutos.

Aitana anunció su gira Cuarto Azul hace tan solo diez días, con el Coliseum de A Coruña como única parada en Galicia. La preventa estaba activada desde el lunes 20 de octubre, sin embargo, la caída de la nube de Amazon obligó a posponer la hora de lanzamiento. Eso no impidió que muchos se hicieran con la primera tanda de pases para el concierto de la "superestrella". De ahí que este jueves fueran pocas las entradas que faltaban para completar aforo en el recinto coruñés.

Las entradas para el recital de A Coruña iban desde los 65 euros más gastos de gestión, aunque algunas llegaban a costar hasta 140 euros, siendo las de "front stage" las más caras.