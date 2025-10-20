La Oreja de Van Gogh agota sus entradas para A Coruña y anuncia nueva fecha en el Coliseum

Ya no quedan entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh el 11 de septiembre en el Coliseum. En menos de tres horas, la banda anunció 'sold out' en la ciudad herculina, para luego adelantar una segunda fecha a través de sus redes sociales, para todos aquellos que se hayan quedado tirados en la lista de espera.

El 12 de septiembre será la segunda fecha en la que la banda, ahora liderada por Amaia Montero, visite Galicia, al ser estas las dos únicas paradas que hagan en la comunidad.

Esta misma tarde la banda había anunciado nuevas fechas para aquellas ciudades en las que se agotaron las entradas más rápido, entre ellas Bilbao, Zaragoza o Madrid. Sin embargo, para la ciudad herculina no hubo noticias hasta hace poco más de media hora, cuando sumó a Galicia una cita a mayores.

Las entradas salieron a las 16:00 horas de este lunes, 20 de octubre, y se agotaron en cuestión de dos horas y media. El lanzamiento se pospuso cuatro horas más tarde de lo previsto por culpa de la caída de la nube de Amazon, a las 12:00 de la mañana.

Miles de personas se quedaron en la lista de espera para acceder a la página de compra, que anunciaba colas de más de una hora de duración. Aun así, fueron muchos los que pudieron acceder a la venta de tickets y podrán disfrutar de este gran regreso de Amaia a la banda. Y para aquellos que no llegaron a tiempo, por el momento aún pueden adquirir una para la segunda fecha, el 12 de septiembre.