El cantante Quique González dará un concierto en Ferrol el próximo año

El próximo 2026, el cantante madrileño Quique González hará parada en el auditorio de Ferrol. Así lo ha anunciado este lunes el alcalde, José Manuel Rey Varela, tras la celebración de la Xunta de Goberno Local. El concierto tendrá lugar el 26 de febrero.

El también compositor hará un repaso a su trayectoria con trabajos como Me mata si me necesitas, Las palabras vividas, Sur en el valle o 1973.

El gobierno local financia la actuación, impulsada por la productora Gestión Cultural Art Musica Agency, por un total de 17.545 euros.