La caída de Amazon paraliza la venta de entradas para ver a Aitana y a La Oreja de Van Gogh en Galicia

La caída de la nube de Amazon, que está provocando problemas en cientos de aplicaciones y páginas a nivel mundial, también ha tenido incidencia en dos conciertos que tendrán lugar el próximo año en Galicia. Hoy comenzaba la venta de entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh y la preventa para el de Aitana, ambos en A Coruña, pero las operaciones tuvieron que aplazarse debido a la caída de la tecnológica.

En el caso de la banda, su concierto previsto para el 11 de septiembre del 2026 en el Coliseum es la única parada en Galicia de su gira tras la reincorporación de Amaia Montero como cantante. El grupo anunció las fechas el pasado 17 de octubre, adelantando también la venta de entradas para este lunes a las 12:00 horas.

Según ha publicado el propio grupo en su Instagram, la venta se ha retrasado hasta las 16:00 horas. El Movistar Arena, uno de los espacios donde actuará La Oreja de Van Gogh en su Tantas cosas que contar Tour, ha anunciado que el incidente de Amazon ha afectado a la operativa del sistema de venta de entradas.

Por su parte, las entradas de Aitana salían en preventa para clientes del Santander este lunes, primero a las 10:00 horas para usuarios de la tarjeta Aitana y a las 12:00 horas para el resto. La preventa para fans será el día 22 y la venta general será el 23 de octubre desde las 12:00 horas.

En sus stories, la artista ha compartido un mensaje en el que se explica que debido a la incidencia técnica a nivel global de sus partners tecnológicos, la venta de entradas se ha detenido de manera temporal. Por el momento no está anunciado cuándo se podrán comprar las entradas.

La cita en A Coruña el 22 de julio también será la única para en Galicia de la cantante catalana, que presenta el Cuarto Azul World Tour con conciertos en Colombia, Argentina, México, Uruguay, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia.