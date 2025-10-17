Nace en A Coruña ExpoRock Festival: actuarán El Drogas, Obús y Heredeiros da Crus, entre otros

A Coruña contará el próximo 2026 con un nuevo evento musical: ExpoRock Festival. Organizado por Expocoruña y Metronoventa, el festival se celebrará el 14 de marzo de 2026 y contará con las actuaciones de Soziedad Alkoholika, El Drogas, Obús, Heredeiros da Crus, Ciclonautas y Agoraphobia, a la espera de más novedades. Las entradas ya están a la venta desde 33 euros.

La organización explica en un comunicado que habrá mercado vintage, concentración de Harley-Davidson y hasta un área de food trucks con una variada oferta gastronómica. Y como gran novedad, el evento contará con una programación matinal pensada para que el espíritu del rock también se viva en familia, en la que los menores de 16 años podrán acceder gratuitamente, en compañía de una persona adulta, y que el evento se pueda vivir como un punto de encuentro intergeneracional, abierto y accesible.

"ExpoRock Festival no es solo un gran cartel, sino el inicio de un proyecto con vocación de continuidad, que nace para quedarse", asegura el director de las instalaciones, Andrés Fernández, que reivindica la importancia de abrir el recinto a propuestas que "amplían el calendario cultural de la ciudad más allá de la temporada estival".

Fernández añade: "Apostamos por la creación de eventos propios y colaborativos que generen impacto, atraigan nuevas audiencias y refuercen la imagen de A Coruña como destino de grandes citas. ExpoRock Festival es un ejemplo claro de esa estrategia: un festival que desestacionaliza, que mezcla generaciones y que ofrece una experiencia total en torno al rock. Creemos firmemente en su crecimiento y en su capacidad para convertirse en una de las referencias del norte peninsular".

Patricia López, de Metronoventa, puso en valor por su parte la apuesta "por una propuesta diferente: un festival fuera de la temporada habitual de los festivales". "No buscamos solo sumar un festival más, sino crear una experiencia distinta, con actividades para toda la familia y una ambientación única que convierta A Coruña en punto de encuentro para los amantes del rock", concluye López.