O Son do Camiño vende más de 30.000 abonos en menos de noventa minutos

El festival O Son do Camiño ha conseguido, un año más, vender más de 30.000 abonos en tan solo noventa minutos desde la apertura de su venta a las 12:00 horas de esta mañana. El evento, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de junio de 2026 en el emblemático Monte do Gozo de Santiago de Compostela, camina una vez más hacia el 'sold out' en tiempo récord.

Por ahora, solo se han anunciado dos artistas en el cartel: la cantante estadounidense y icono del pop internacional Katy Perry, que ofrecerá en Galicia una de sus escasísimas actuaciones en Europa; y, la banda de rock Linkin Park, considerada la más influyente del siglo XXI y el grupo con más discos vendidos en su género desde el año 2000, que regresa a los escenarios en una de las giras más esperadas de la década.

La organización señala que O Son do Camiño es el único festival de gran formato en la historia de España que ha logrado colgar el cartel de 'entradas agotadas' en todas sus ediciones, y la acogida de esta nueva cita demuestra que el fenómeno no da señales de agotamiento.

Este arranque fulgurante anticipa otra edición histórica para un festival que ha sabido consolidarse como uno de los eventos musicales imprescindibles del calendario europeo. Aún quedan entradas disponibles, pero todo apunta a que, una vez más, el festival colgará el cartel de 'sold out' en cuestión de horas.

En las próximas semanas, el festival irá anunciando nuevos artistas confirmados para su edición de 2026, en la que quiere volver a "situar de nuevo a Galicia en el centro del mapa musical europeo". Y es que este evento se caracteriza por unir en un mismo espacio a músicos de talla nacional e internacional.

Amaia, Carolina Durante, Kase.O, Bad Gyal, Juan Magán, Estopa, Franz Ferdinand, Steve Aoki, Amaral o Kasabian fueron algunos de los artistas protagonistas del festival el pasado mes de junio. Una cita que logró reunir a más de 125.000 asistentes en O Monte do Gozo.