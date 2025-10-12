A Coruña se rinde ante Duki y el sonido urbano argentino

"Ojalá aprendamos a disfrutar el presente", deseaba esta noche Duki ante cerca de 9.000 personas en A Coruña. El rapero argentino, uno de los grandes nombres del trap a nivel internacional, trajo a la ciudad su gira AMERI World Tour con éxitos de sus últimos trabajos y también las canciones que lo lanzaron al estrellato.

Dos horas antes del inicio del concierto, cientos de jóvenes se arremolinaban en las puertas del Coliseum vistiendo referencias al cantante.

Aunque el estilo urbano, como su música, predominaba entre los outfits dosmileros de los asistentes, la diversidad de conjuntos fue muestra del alcance de la música del argentino. No faltaban las camisetas de la selección argentina —algunas de ellas de la edición especial con su nombre serigrafiado al frente— y tampoco las deportivistas.

También se veían tatuajes temporales en la cara como los que luce permanentemente Duki y que se han convertido en parte de su iconografía.

Concierto de Duki en el Coliseum de A Coruña. Carmen G. Mariñas

Sus letras sonaban entre los asistentes incluso antes de que comenzara el show, donde fue recibido "como si fuera un boss" con la presencia de compatriotas entre el público. La conexión entre sus fans y Duki se hizo patente desde antes del inicio del concierto, cuando coreaban "Duko, Duko".

En primera fila, Silvia Fonseca sostenía un cartel que ponía: "Mi verdadero Ameri es cantar contigo". Junto a su novio Anxo Dacosta, estos jóvenes fueron los primeros en llegar no solo a primera fila, sino al recinto.

"Llegamos a las 11.00 horas de la mañana. De ayer", contaba Silvia algo nerviosa.

Ya ha visto al argentino en cerca de 10 ocasiones y esta será también especial. Emocionada, cuenta que Me enseñaste es su canción favorita. "Es demasiado bonita", asegura.

El primer tema que sonó fue Leitmotiv. En el momento en el que comenzaron a sonar las notas, el (casi) estadio lleno hasta el tendido alto estuvo a punto de venirse abajo.

El Duko comenzó a cantar con Nueva Era para continuar con Brindis e Imperio, que comenzó con Judeline en pantalla, mientras el público se dejaba los pulmones.

El show continuó adentrándose en su carrera musical, esa que comenzó en el 2017 con temas como Si te sentís sola. Antes de cantarla, Duki recordó que la escribió cuando no era "lo que soy hoy en día". A sus 29 años, el argentino confesó que "ahora que estoy más grande muchos me van a entender. Empieza a pesar la nostalgia. Esta canción la escribí en mi cuarto, antes de que mis sueños se hicieran realidad".

Concierto de Duki en el Coliseum de A Coruña. Carmen G. Mariñas

Dirigiéndose hacia sus fans, muchos de ellos menores que él, el rapero afirmó que "el futuro es lo que más nos acongoja a mi generación, que vivimos con ansiedad. Estén tranquilos, no se preocupen por el futuro. Lo lindo del futuro es que es la chance. Ojalá aprendamos a disfrutar del presente".

El presente trajo también temas clásicos de su discografía como Goteo o Malbec, además de Calabasas.

El concierto siguió con su colaboración con Bizarrap o canciones como She Don't Give a Fo y Givenchy para cerrar con Hello Cotto.

Esta fue una noche casi veraniega en la que el Coliseum se convirtió a la vez en templo de la música y un estadio en el que alentar al rapero. Ocho años después de su debut, el argentino ha demostrado que es capaz de seguir llenando recintos y marcando la tendencia en el trap a nivel mundial.