Presentación del musical 'Lúa' en A Coruña. Concello da Coruña

La Orquesta Sinfónica de Galicia estrenará en A Coruña el musical 'Lúa' en marzo de 2026

El espectáculo, dirigido a los centros educativos coruñeses, ofrecerá 12 funciones entre las que habrá sesiones para el público general

La Orquestra Sinfónica de Galicia estrenará el músical Lúa en A Coruña. El espectáculo, dirigido al estudiantado de los últimos cursos de Educación Primaria y de Secundaria, contará con funciones abiertas al público general y se representarán del 23 al 27 de marzo de 2026 en el Palacio de la Ópera.

El coruñés Fernando Briones ha sido el encargado de componer este espectáculo que coproduce Volana Producións. Lúa, que contará con dos pases diarios dirigidos al alumnado y tres especiales para el público general, ha sido presentado este miércoles por el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, y el gerente del Consorcio da Promoción da Música, Juan Antonio Cuéllar.

La OSG desarrolla a lo largo del año una amplia programación didáctica que acerca la música a miles de estudiantes de la ciudad y la provincia. La orquesta da un paso más con Lúa al unir música, teatro y danza en un espectáculo pensado para emocionar, educar e inspirar.

Las audiciones para el elenco se celebrarán los días 2 y 3 de noviembre y están abiertas a jóvenes con perfil adolescente y aptitud para el canto, el baile y la interpretación. El proyecto busca integrar un coro de estudiantes de los institutos de la ciudad, fortaleciendo la colaboración entre la OSG y la comunidad educativa.

Una historia sobre sueños, raíces y esperanza

La trama de Lúa se desarrolla en una pequeña aldea de la costa de Galicia, donde la joven protagonista lucha entre la tradición familiar y su verdadera pasión: la música. La llegada de Juan procedente de Argentina transformará su vida y la del pueblo, en un relato que combina emoción, humor y valores de integración, amistad y superación

Lúa es un homenaje a la juventud gallega, a su creatividad y a la fuerza de los sueños compartidos. La Orquestra Sinfónica de Galicia refuerza de esta forma su compromiso con la educación, la cultura y el futuro.