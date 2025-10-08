Nacen los I Premios de la Industria Musical de Galicia impulsados por AGEM

La Asociación Gallega de Empresas Musicales (AGEM) organiza la primera edición de los Premios de la Industria Musical de Galicia, unos galardones pioneros que buscan visibilizar y poner en valor trayectorias, proyectos e iniciativas destacadas por su compromiso con la creatividad, la innovación, el respeto y la sostenibilidad en el sector musical gallego.

La entrega de premios se celebrará el jueves 27 de noviembre en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, en un encuentro sectorial que reunirá a los principales agentes de la industria.

Los I Premios de la Industria Musical de Galicia reconocerán un total de 17 categorías, entre ellas diseño de iluminación, implementación de sonido, profesional de producción, mánager, producción discográfica, puesta en escena, promotor/a-programador/a, identidad visual, videoclip, evento cultural/musical, espacio musical y proyecto de sostenibilidad.

Además, la Junta Directiva de AGEM seleccionará a artista del año y persona del año, mientras que un premio de votación popular destacará la excelencia en la experiencia del público. Las votaciones se abrirán próximamente a través de las redes sociales y la web de AGEM.

El jurado estará compuesto por profesionales expertos en periodismo musical, divulgación, producción, creación artística, sostenibilidad y emprendimiento cultural, encargados de proponer y otorgar los premios en las diferentes categorías, destacando a quienes contribuyen al avance colectivo del sector y representan buenas prácticas dentro de la industria musical gallega.

Promovidos por AGEM con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Agencia Gallega de Industrias Culturales (Agadic), y de la Deputación da Coruña, estos premios buscan dar visibilidad al talento gallego y fortalecer la industria musical como motor cultural, social y económico.