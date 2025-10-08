Lamatumbá ofrece un concierto gratis en A Coruña el 17 de octubre: así puedes conseguir la entrada

Lamatumbá ofrecerá un concierto en A Coruña el próximo viernes 17 de octubre. El grupo actuará en el Centro Sociocultural Ágora dentro de AgoraSón y las entradas para disfrutar del evento, que es gratuito y comenzará a las 21:00 horas, podrán retirarse desde el día 10. La iniciativa se desarrolla por el Día de las Bibliotecas.

El grupo, con cuatro discos publicados y un gran número de conciertos a sus espaldas, está considerado como una de las grandes referencias de la música en gallego de las fiestas y verbenas de las últimas décadas. La formación de Ourense abre ahora una nueva etapa tras regresar a los escenarios hace dos años con nueva imagen, nuevos temas y el objetivo de reinventarse y seguir siendo un referente.

Así, este verano Lamatumbá sacó un nuevo tema, Botando leña, que le da título a la gira en la que está inmerso. Un grito a la resistencia para continuar en un mundo que, en demasiadas ocasiones, invita a la derrota y a la rendición. La banda invita precisamente en la letra de la canción "á brincadeira", a disfrutar de forma colectiva y permanenciendo "inmunes á picadura do fracaso".

Este 2025, además, se han cumplido 20 años de su trabajo Lume (para que saia o sol). El grupo se siente orgulloso, además, de seguir escuchando en las voces del público los temas más queridos, como Licor Café, Desertor, Reagge dos mariñeiros o San Benitín. Lamatumbá celebra de esta forma su 20 aniversario mientras sigue "botándolle leña ao forno".

¿Cómo conseguir las entradas?

El concierto de Lamatumbá se celebrará el viernes 17 de octubre a las 21:00 horas. Las personas interesadas pueden retirar previamente la entrada en las Bibliotecas Municipais desde este 10 de octubre: cada ciudadano podrá solicitar dos localidades.

La única condición para poder acceder a ellas es llevar en préstamo material en gallego, desde libros hasta películas o CD, en las bibliotecas de A Coruña. Las entradas se repartirán hasta que se agoten y en dos turnos: por la mañana desde las 09:00 horas y por la tarde desde las 16:00 horas. En caso de que haya localidades libres, podrán recogerse el propio día 17 desde las 20:00 horas en la conserjería del Ágora.

El concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, defiende que el AgoraSón está "consolidado" dentro de la programación cultural de la ciudad al mismo tiempo que "crea sinergias" con las personas usuarias de las bibliotecas municipales.

Este evento se celebra dos veces al año: por el Día das Letras Galegas y por el Día de las Bibliotecas. Tanxugueiras, Mercedes Peón, Ruxe Ruxe, Luar na Lubre o Boyanka Kostova son algunos de los artistas que visitaron A Coruña gracias a esta iniciativa.



