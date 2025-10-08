Ferrol celebra los 30 años de La Real Filharmonía de Galicia con un concierto

La Real Filharmonía de Galicia cumple 30 años desde su fundación en Santiago de Compostela en 1996 y lo celebra con un concierto especial titulado Deja que te cuente, que se llevará a cabo este viernes 10 de octubre a las 20:30 en el Auditorio Municipal de Ferrol.

El evento estará dirigido por su director musical y artístico, el suizo Baldur Brönnimann, y contará con la participación de la soprano belga Ilse Eerens.

El concierto forma parte de la programación de la Sociedad Filarmónica Ferrolana para esta temporada e incluirá, entre otras obras, la Cometa, compuesta por 16 breves piezas sinfónicas que prometen un espectáculo variado y emocionante.

Las entradas están disponibles en las taquillas del Jofre, del Auditorio Municipal y a través de Ataquilla, asegurando que todos los amantes de la música puedan disfrutar de esta cita histórica.