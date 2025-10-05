A Coruña clausura la semana formativa del curso de interpretación vocal en el Museo de Bellas Artes

Diez estudiantes de distintas partes de España y del extranjero cerraron esta tarde el recital final del Curso de Interpretación Vocal 2025, celebrado en el Museo de Bellas Artes de A Coruña, donde mostraron durante más de una hora sus cualidades vocales e interpretativas adquiridas a lo largo de la semana.

Uno de los participantes fue seleccionado para protagonizar uno de los conciertos del Ciclo de Lírica Inclusiva 2026 de Amigos de la Ópera.

El barítono Carlos Álvarez fue el encargado de la formación, acompañado al piano por José Ramón Martín, impartiendo clases en las que compartió su experiencia de más de cuatro décadas.

Los participantes, seleccionados entre casi treinta solicitudes, interpretaron un repertorio que incluyó obras de Mozart, Bellini, Puccini, Verdi, Chaikovski y Giordano, con la participación de artistas como Arturo Moxica, Noa Outomouro, Carlos Fernández, Andrea Varela, Sara Reija, Nerea González, Milica Jovičić, Eduardo López, Marta de Castro y Gexan Etxabe.

Tras este recital, la programación continuará con el Ciclo de Lírica Inclusiva, que arrancará el viernes 10 de octubre a las 18 horas en Padre Rubinos con Rocío Muñoz.

La segunda cita será el 17 de octubre en el centro ONCE con Alexandra Zamfira, y la temporada finalizará el 24 de octubre en el Círculo de Bellas Artes con el tenor Marcelo Solís.

Todas las actividades cuentan con la colaboración de la Fundación Emalcsa y del Ministerio de Cultura a través del INAEM.