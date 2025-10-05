Coque Malla conquista A Coruña: "No puedo vivir sin ti, no hay manera"

"No puedo vivir sin ti, no hay manera". Esta banda sonora de vida para muchas personas ha resonado este sábado en A Coruña en el concierto de su gira de 40 aniversario en el Palacio de la Ópera.

La selección musical estuvo muy cuidada. Con varias canciones que procedían del repertorio de Los Ronaldos, otras de su etapa solitaria, había un tema que no podía faltar.

El público lo deseaba con ahínco. Y pasados los 60 minutos de actuación, los acordes de inicio anticiparon lo que se venía por delante. No hubo manera de que no sonara, porque "no puedo vivir sin ti, no hay manera" es casi un himno generacional, que ha marcado vivencias y recuerda y evoca otros momentos de cada experiencia vital.

Este momento, de los de mayor felicidad para los asistentes, no fue el único. Adios Papá o Mucho Mejor tampoco se quedaron atrás, para enmarcar una actuación que no pasará desapercibida.