Ofrecido por:
Ferrol tendrá estas Navidades de 2025 cinco conciertos a la luz de las velas
Habrá un especial Disney, otro de Navidad y también homenajes a grupos de pop y rock míticos
Puede interesarte: Iván Ferreiro celebra 35 años de música con un concierto en A Coruña dentro de su gira Hoy x Ayer
Parece que al público de Ferrol y alrededores les han gustado las primeras experiencias de conciertos a la luz de las velas en la ciudad departamental, pues estas Navidades tendrán cinco nuevas citas con esta manera tan especial de escuchar música.
El lugar elegido volverá a ser el céntrico Auditorio Sede Afundación Ferrol, con un íntimo aforo de alrededor de 200 personas, que serán testigo de cinco conciertos de piano a la luz de las velas con cinco ambientaciones distintas.
Todos los recitales serán interpretados por el italiano Sigfrido Cecchini, y se celebrarán a lo largo de dos días: el viernes 12 de diciembre y el sábado día 13. Todos los conciertos tendrán una duración de unos 70 minutos y sus entradas están ya a la venta.
Cinco temáticas diferentes
El primer concierto, del viernes 12 a las 19:00 horas, será un "especial Navidad" con temas de artistas muy conocidos:
- Angels – Robbie Williams
- Recuérdame (BSO Coco)
- Now We Are Free (BSO Gladiator) – Hans Zimmer
- Adeste Fideles (Tradicional)
- Music of the Night (El Fantasma de la Ópera)
- Bella y Bestia Son (La Bella y la Bestia)
- Ballade pour Adeline – Richard Clayderman
- Silent Night (Noche de Paz) (Tradicional)
- El hombre del piano – Billy Joel
- Carol of the Bells (Tradicional)
- Someone Like You – Adele
- Hasta Mi Final – Il Divo
- Nessun Dorma – Puccini
- El tamborilero (Tradicional)
- Nuvole Bianche – Ludovico Einaudi
- Hallelujah – Leonard Cohen
El segundo tendrá lugar justo a continuación, a las 21:00 horas, y versará sobre clásicos del rock:
- Still Loving You – Scorpions
- I Don’t Want to Miss a Thing – Aerosmith
- Nothing Else Matters – Metallica
- November Rain – Guns N’ Roses
- House of the Rising Sun – The Animals
- Every Breath You Take – The Police
- Heaven – Bryan Adams
- Hotel California – Eagles
- Heroes – David Bowie
- Stairway to Heaven – Led Zeppelin
- Knockin’ on Heaven’s Door – Bob Dylan
- I’d Do Anything for Love – Meat Loaf
- Sultans of Swing – Dire Straits
- Bed of Roses – Bon Jovi
- Sweet Child O’ Mine – Guns N’ Roses
El tercero tendrá lugar ya al día siguiente, el sábado 13, a las 18:00 horas. El horario infantil hace que este concierto sera el dedicado a los clásicos de Disney, con los siguientes temas interpretados a piano:
- Bajo del Mar, Bésala y Parte de tu Mundo – La Sirenita
- La Bella y la Bestia – La Bella y la Bestia
- Recuérdame – Coco
- Un Mundo Ideal – Aladdin
- Colores en el Viento – Pocahontas
- El Círculo de la Vida – El Rey León
- Can You Feel the Love Tonight – El Rey León
- Go the Distance – Hércules
- Hay un Amigo en Mí – Toy Story
- Let It Go – Frozen
- Qué hay más allá – Vaiana/Moana
- Piratas del Caribe – Piratas del Caribe
El cuarto tendrá lugar a continuación, a las 19:30 horas, y esta vez tratará sobre canciones inolvidables:
- Hallelujah – Leonard Cohen
- Perfect – Ed Sheeran
- Your Song – Elton John
- Un Beso y una Flor – Nino Bravo
- Vivo por Ella – Andrea Bocelli & Marta Sánchez
- Music of the Night – Andrew Lloyd Webber
- Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper
- Ballade pour Adeline – Richard Clayderman
- Sound of Silence – Simon & Garfunkel
- All of Me – John Legend
- What a Wonderful World – Louis Armstrong
- Concierto de Aranjuez – Joaquín Rodrigo
- El hombre del Piano (Piano Man) – Billy Joel
- Viva la Vida – Coldplay
- My Way – Frank Sinatra
Por último, el quinto concierto tendrá lugar a las 21:00 horas y será un homenaje a ABBA, The Beatles, Queen y Mecano:
- ABBA
- Mamma Mia
- Chiquitita
- The Winner Takes It All
- Fernando
- The Beatles
- Yesterday
- Hey Jude
- Let It Be
- All You Need Is Love
- Imagine
- Queen
- Love of My Life
- The Show Must Go On
- I Want to Break Free
- Mecano
- Hijo de la Luna
- Naturaleza Muerta / El 7 de Septiembre / Los Amantes
- Una Rosa es una Rosa