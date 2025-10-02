La sede de AFundación en Ferrol

La sede de AFundación en Ferrol

Ofrecido por:

Música

Ferrol tendrá estas Navidades de 2025 cinco conciertos a la luz de las velas

Habrá un especial Disney, otro de Navidad y también homenajes a grupos de pop y rock míticos

Puede interesarte: Iván Ferreiro celebra 35 años de música con un concierto en A Coruña dentro de su gira Hoy x Ayer

Publicada

Parece que al público de Ferrol y alrededores les han gustado las primeras experiencias de conciertos a la luz de las velas en la ciudad departamental, pues estas Navidades tendrán cinco nuevas citas con esta manera tan especial de escuchar música.

OUR Fest se consolida en Ourense.

El lugar elegido volverá a ser el céntrico Auditorio Sede Afundación Ferrol, con un íntimo aforo de alrededor de 200 personas, que serán testigo de cinco conciertos de piano a la luz de las velas con cinco ambientaciones distintas.

Todos los recitales serán interpretados por el italiano Sigfrido Cecchini, y se celebrarán a lo largo de dos días: el viernes 12 de diciembre y el sábado día 13. Todos los conciertos tendrán una duración de unos 70 minutos y sus entradas están ya a la venta.

Cinco temáticas diferentes

El primer concierto, del viernes 12 a las 19:00 horas, será un "especial Navidad" con temas de artistas muy conocidos:

  • Angels – Robbie Williams
  • Recuérdame (BSO Coco)
  • Now We Are Free (BSO Gladiator) – Hans Zimmer
  • Adeste Fideles (Tradicional)
  • Music of the Night (El Fantasma de la Ópera)
  • Bella y Bestia Son (La Bella y la Bestia)
  • Ballade pour Adeline – Richard Clayderman
  • Silent Night (Noche de Paz) (Tradicional)
  • El hombre del piano – Billy Joel
  • Carol of the Bells (Tradicional)
  • Someone Like You – Adele
  • Hasta Mi Final – Il Divo
  • Nessun Dorma – Puccini
  • El tamborilero (Tradicional)
  • Nuvole Bianche – Ludovico Einaudi
  • Hallelujah – Leonard Cohen

El segundo tendrá lugar justo a continuación, a las 21:00 horas, y versará sobre clásicos del rock:

  • Still Loving You – Scorpions
  • I Don’t Want to Miss a Thing – Aerosmith
  • Nothing Else Matters – Metallica
  • November Rain – Guns N’ Roses
  • House of the Rising Sun – The Animals
  • Every Breath You Take – The Police
  • Heaven – Bryan Adams
  • Hotel California – Eagles
  • Heroes – David Bowie
  • Stairway to Heaven – Led Zeppelin
  • Knockin’ on Heaven’s Door – Bob Dylan
  • I’d Do Anything for Love – Meat Loaf
  • Sultans of Swing – Dire Straits
  • Bed of Roses – Bon Jovi
  • Sweet Child O’ Mine – Guns N’ Roses

El tercero tendrá lugar ya al día siguiente, el sábado 13, a las 18:00 horas. El horario infantil hace que este concierto sera el dedicado a los clásicos de Disney, con los siguientes temas interpretados a piano:

  • Bajo del Mar, Bésala y Parte de tu Mundo – La Sirenita
  • La Bella y la Bestia – La Bella y la Bestia
  • Recuérdame – Coco
  • Un Mundo Ideal – Aladdin
  • Colores en el Viento – Pocahontas
  • El Círculo de la Vida – El Rey León
  • Can You Feel the Love Tonight – El Rey León
  • Go the Distance – Hércules
  • Hay un Amigo en Mí – Toy Story
  • Let It Go – Frozen
  • Qué hay más allá – Vaiana/Moana
  • Piratas del Caribe – Piratas del Caribe

El cuarto tendrá lugar a continuación, a las 19:30 horas, y esta vez tratará sobre canciones inolvidables:

  • Hallelujah – Leonard Cohen
  • Perfect – Ed Sheeran
  • Your Song – Elton John
  • Un Beso y una Flor – Nino Bravo
  • Vivo por Ella – Andrea Bocelli & Marta Sánchez
  • Music of the Night – Andrew Lloyd Webber
  • Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper
  • Ballade pour Adeline – Richard Clayderman
  • Sound of Silence – Simon & Garfunkel
  • All of Me – John Legend
  • What a Wonderful World – Louis Armstrong
  • Concierto de Aranjuez – Joaquín Rodrigo
  • El hombre del Piano (Piano Man) – Billy Joel
  • Viva la Vida – Coldplay
  • My Way – Frank Sinatra

Por último, el quinto concierto tendrá lugar a las 21:00 horas y será un homenaje a ABBA, The Beatles, Queen y Mecano:

  • ABBA
    • Mamma Mia
    • Chiquitita
    • The Winner Takes It All
    • Fernando
  • The Beatles
    • Yesterday
    • Hey Jude
    • Let It Be
    • All You Need Is Love
    • Imagine

  • Queen
    • Love of My Life
    • The Show Must Go On
    • I Want to Break Free

  • Mecano
    • Hijo de la Luna
    • Naturaleza Muerta / El 7 de Septiembre / Los Amantes
    • Una Rosa es una Rosa