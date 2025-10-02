Ferrol tendrá estas Navidades de 2025 cinco conciertos a la luz de las velas

Parece que al público de Ferrol y alrededores les han gustado las primeras experiencias de conciertos a la luz de las velas en la ciudad departamental, pues estas Navidades tendrán cinco nuevas citas con esta manera tan especial de escuchar música.

El lugar elegido volverá a ser el céntrico Auditorio Sede Afundación Ferrol, con un íntimo aforo de alrededor de 200 personas, que serán testigo de cinco conciertos de piano a la luz de las velas con cinco ambientaciones distintas.

Todos los recitales serán interpretados por el italiano Sigfrido Cecchini, y se celebrarán a lo largo de dos días: el viernes 12 de diciembre y el sábado día 13. Todos los conciertos tendrán una duración de unos 70 minutos y sus entradas están ya a la venta.

Cinco temáticas diferentes

El primer concierto, del viernes 12 a las 19:00 horas, será un "especial Navidad" con temas de artistas muy conocidos:

Angels – Robbie Williams

Recuérdame (BSO Coco)

Now We Are Free (BSO Gladiator) – Hans Zimmer

Adeste Fideles (Tradicional)

Music of the Night (El Fantasma de la Ópera)

Bella y Bestia Son (La Bella y la Bestia)

Ballade pour Adeline – Richard Clayderman

Silent Night (Noche de Paz) (Tradicional)

El hombre del piano – Billy Joel

Carol of the Bells (Tradicional)

Someone Like You – Adele

Hasta Mi Final – Il Divo

Nessun Dorma – Puccini

El tamborilero (Tradicional)

Nuvole Bianche – Ludovico Einaudi

Hallelujah – Leonard Cohen

El segundo tendrá lugar justo a continuación, a las 21:00 horas, y versará sobre clásicos del rock:

Still Loving You – Scorpions

I Don’t Want to Miss a Thing – Aerosmith

Nothing Else Matters – Metallica

November Rain – Guns N’ Roses

House of the Rising Sun – The Animals

Every Breath You Take – The Police

Heaven – Bryan Adams

Hotel California – Eagles

Heroes – David Bowie

Stairway to Heaven – Led Zeppelin

Knockin’ on Heaven’s Door – Bob Dylan

I’d Do Anything for Love – Meat Loaf

Sultans of Swing – Dire Straits

Bed of Roses – Bon Jovi

Sweet Child O’ Mine – Guns N’ Roses

El tercero tendrá lugar ya al día siguiente, el sábado 13, a las 18:00 horas. El horario infantil hace que este concierto sera el dedicado a los clásicos de Disney, con los siguientes temas interpretados a piano:

Bajo del Mar, Bésala y Parte de tu Mundo – La Sirenita

La Bella y la Bestia – La Bella y la Bestia

Recuérdame – Coco

Un Mundo Ideal – Aladdin

Colores en el Viento – Pocahontas

El Círculo de la Vida – El Rey León

Can You Feel the Love Tonight – El Rey León

Go the Distance – Hércules

Hay un Amigo en Mí – Toy Story

Let It Go – Frozen

Qué hay más allá – Vaiana/Moana

Piratas del Caribe – Piratas del Caribe

El cuarto tendrá lugar a continuación, a las 19:30 horas, y esta vez tratará sobre canciones inolvidables:

Hallelujah – Leonard Cohen

Perfect – Ed Sheeran

Your Song – Elton John

Un Beso y una Flor – Nino Bravo

Vivo por Ella – Andrea Bocelli & Marta Sánchez

Music of the Night – Andrew Lloyd Webber

Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Ballade pour Adeline – Richard Clayderman

Sound of Silence – Simon & Garfunkel

All of Me – John Legend

What a Wonderful World – Louis Armstrong

Concierto de Aranjuez – Joaquín Rodrigo

El hombre del Piano (Piano Man) – Billy Joel

Viva la Vida – Coldplay

My Way – Frank Sinatra

Por último, el quinto concierto tendrá lugar a las 21:00 horas y será un homenaje a ABBA, The Beatles, Queen y Mecano: