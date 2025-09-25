La primera fan en llegar al Coliseum de A Coruña para ver a Quevedo: "Vale la pena hacer la cola"

Una joven espera la primera en la cola del concierto de Quevedo en A Coruña Quincemil

"Agua, una manta térmica, almohada y jersey", es todo lo que se llevó Fihorella al Coliseum de A Coruña para pasar la noche antes del concierto de Quevedo.

Esta joven de 22 años es la primera en la cola de la puerta número 5 del recinto. "Estaba esperando en las principales de acceso, pero hace un rato mandaron un correo avisando de que la entrada a la zona de pista sería por aquí", cuenta.

Cogió sus enseres y se movió. Ahora le esperan unas cuantas horas: 29 para ser exactos. Pero está acostumbrada: no es la primera vez que lo hace. Desde Ponteareas (Pontevedra), es la segunda vez que consigue el primer puesto en la fila para ver al artista canario. "Hace dos años, cuando vino la última vez", recuerda orgullosa.

Con este, ya suma cinco conciertos de Quevedo, una cifra notable si se tiene en cuenta que el primer gran éxito del cantante llegó en 2022 con Quédate, el tema junto a Bizarrap que lo catapultó a la fama internacional.

Ya en el concierto de Vigo, ese mismo año en el que explotó su tema estrella, Fihorella logró que el cantante cogiera su teléfono y grabara un vídeo que luego superó los 2 millones de visualizaciones en TikTok.

Y todo gracias a las horas de espera en la cola, que le aseguraron un sitio en primera fila. "Vale la pena hacer la cola. No es lo mismo tenerlo a un par de metros que estar atrás de todo, donde no se ve nada", afirma convencida.

Este año será la primera vez que acuda sola. "Pero me da igual", dice entre risas. Las últimas veces fue con amigos, aunque después de tantos espectáculos algunos ya no quieren repetir. Aun así, espera que en las próximas horas se vayan sumando más fans.

"Normalmente llegan de madrugada el mismo día del concierto. Pero a ver si esta vez viene alguien antes", comenta. Explica que lo habitual es que se respeten los turnos por orden de llegada: "Tú dejas tus cosas y el resto te las vigila para que no se cuelen o se pongan delante".

Por ahora, si tiene que ir al baño o buscar comida, no le queda otra que cargar con todo. Aunque, probablemente, no será por mucho tiempo: más de 21.000 personas podrán disfrutar de los dos conciertos en el Coliseum, que transformará su disposición habitual en un escenario 360º con aforo completo alrededor del mismo.

Quevedo hará doblete este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, con su gira Buenas Noches Tour, que promete ser uno de los eventos musicales del año en A Coruña.