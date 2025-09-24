El rapero Sho-Hai actuará en Noites do Porto de A Coruña: "Volver al Playa es como estar en casa"

El rapero Sho-Hai actuará en Noites do Porto de A Coruña: "Volver al Playa Club es como estar en casa" Cedida

El rapero Sho-Hai (Zaragoza, 1976) lleva más de media vida dedicado al rap, primero como miembro fundador del grupo Violadores del Verso y, desde hace 14 años, como rapero en solitario. Este sábado 27 de septiembre actuará en el Playa Club, un escenario que ya conoce bien, como parte del festival Noites do Porto.

Con un estilo que él mismo define como lleno de "corazón y de sentimientos" en sus letras, el rapero zaragozano ha sabido ganarse el respeto de varias generaciones de seguidores.

¿Qué supone para ti formar parte del festival Noites do Porto?

Siempre es un placer visitar Galicia. Es una tierra que nos ha tratado, a mi equipo y a mí, estupendamente y tenemos muchas ganas de volver, hace siete años que actuamos en A Coruña. Por supuesto, muchos nervios, pero también mucha ilusión por hacerlo todo lo mejor posible.

Actuarás en el Playa Club, que no es la primera vez que lo pisas. ¿Cómo te sientes?

Hace justo siete años que actué allí. También, cuando Violadores del Verso estábamos activos visitamos la sala. Se podría decir que actuar allí es como volver a casa (entre risas).

¿Qué puede esperar el público coruñés de tu actuación?

Siempre digo que un concierto de Sho-Hai es una fiesta, vamos a pasarlo bien y a olvidar todo lo malo que hay en el mundo por lo menos durante hora y media. Puede esperar un recorrido por mis tres discos en solitario y, por supuesto, por algunas canciones de Violadores del Verso.

¿Cómo es el público gallego?

Aparte de ese acento increíble que tenéis tan afable y amigable, sois un público muy cachondo y muy cariñoso. A la gente le gusta el "papu" por allá.

"Somos abuelos en el rap, pero ahí seguimos como dinosaurios y la gente nos quiere y nos respeta" Sho-Hai, rapero

Hace justo tres años que sacaste tu último trabajo Polvo. ¿Estás trabajando en el siguiente?

Estoy preparando nuevo disco para el año que viene. Llevamos ya dos años así de gira con Polvo y la verdad está teniendo muy buena aceptación, no quiero decir que los dos anteriores tuviesen menos, pero este se ha notado más. Somos abuelos en el rap, pero ahí seguimos como dinosaurios y la gente nos quiere y nos respeta.