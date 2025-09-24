Eladio Carrión ofrecerá un concierto en A Coruña en 2026: será su única parada en Galicia

Eladio Carrión ofrecerá un concierto en A Coruña el 29 de enero de 2026, según informa el ayuntamiento. El artista inaugurará de esta forma la programación musical del próximo año en el Coliseum coruñés, por donde también pasarán artistas como Dani Martín, Mikel Izal, Pablo Alborán, Hijos de la Ruina y Celtas Cortos, entre otros.

A Coruña será la única parada gallega de DON KBRN, el nuevo tour de Eladio Carrión, uno de los grandes referentes globales de la música urbana, el trap y el reguetón. Esta será, además, su segunda visita al Coliseum de la ciudad herculina tras el concierto que ofreció ante casi 8.000 espectadores en junio de 2024.

La preventa de las entradas para el concierto arranca el próximo miércoles 1 de octubre a las 16:00 horas. Así, los seguidores del artista podrán hacerse con una localidad a través de la página web sfx-events.com.

Un artista versátil

Criado en Puerto Rico, Eladio Carrión comenzó su carrera creando contenido de humor en redes sociales, pero acabó destacando por su hablidad lírica y su estilo versátil. Su primer álbum, Sauce Boyz (2020), lo consolidó como una de las voces más frescas de la nueva generación urbana.

Monarca (2021), Sauce Boyz II (2021) y 3MEN2 KBRN (2023) fueron sus siguientes trabajos, en los que colaboró con artistas de renombre internacional. Carrión se ha convertido gracias a su enfoque creativo y su capacidad de fusionar géneros en un referente de la música urbana contemporánea en lengua española.