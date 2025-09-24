Ciclo Tándem ofrece en A Coruña cuatro conciertos que fusionan estilos: esta es la programación

El Ciclo Tándem de la Deputación da Coruña propone, durante los fines de semana de octubre, la fusión de diferentes estilos musicales en cuatro conciertos dobles. El escenario del Teatro Colón acogerá las actuaciones de artistas como Grande Amore y Caamaño&Ameixeiras, entre otros, en el marco de una iniciativa que busca ser un espacio de encuentro.

Precisamente, el Teatro Colón ha acogido este miércoles la presentación del Ciclo Tándem de la mano de la diputada de Cultura, Natividade González, junto a Sabela Caamaño y Nuno. González puso en valor esta "arriscada proposta" que convertirá el teatro en un "espazo de encontro entre proxectos musicais que compartirán escenario e irán máis aló das súas propostas individuais para mesturarse e ofrecer algo único".

Así, la diputada de Cultura reivindicó la apuesta de su departamento por modelos de creación alejados de los circuitos convencionales y señaló que Tándem "é risco “nun espazo de encontro entre proxectos musicais que compartirán escenario e irán máis aló das súas propostas individuais para mesturarse e ofrecer algo único".

Los artistas, por su parte, agradecieron a la Deputación da Coruña la oportunidad de establecer sinergias. "O proceso de creación está a ser moi bonito e enriquecedor, no que buscamos esa conexión con Portugal, creando novos temas e xuntando os nosos universos", señaló Sabela Caamaño, en referencia ao concerto de Caamaño&Ameixeiras y Sús.

"Imos tocar con banda por primeira vez na nosa historia", señaló por su parte Nuno, de Grande Amore, que destacó esa "sensación de concerto único, con moitos contrastes" como el que ofrecerán junto a Verde Pato, "unha experiencia única".

Programación completa

Este nuevo ciclo de conciertos busca combinar diferentes estilos musicales en una misma sesión para descubrirle al público otras propuestas artísticas. Las actuaciones se celebrarán a lo largo del mes de octubre, y esta es la programación completa.