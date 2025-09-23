Son&Mar arrasa en A Coruña: tras el "rotundo éxito" de este 2025, prepara la edición 2026

Son&Mar ha despedido el verano por todo lo alto en A Coruña. Los seis eventos celebrados en dos fines de semana consecutivos en la ciudad herculina han sido un "rotundo éxito", según confirma la organización, que ya prepara la edición de 2026.

Miles de personas celebraron en A Coruña desde el FMS España hasta Modo Perreo o Wake Üp Weekend, pasando por PetaZeta Pop XXL, Unifest o la Coffee Party. Una amplia propuesta de ocio en el que la música fue la gran protagonista con una amplia variedad de estilos.

Más del 75% de aforo

Los eventos de Son&Mar contaron con una gran afluencia: todos ellos superaron el 75% del aforo. Un "rotundo éxito" para la organización de esta propuesta de ocio que reunió en A Coruña a públicos que buscaban estilos diversos para pasárselo bien. " Además contamos con un equipo de trabajo excelente que estuvo a la altura de dos fines de semana y siete fechas", señalan fuentes de la organización.

La jornada 1 de Freestyle Master Series 2025 reunió en el muelle de Calvo Sotelo a 3.500 personas que no se perdieron detalle. Chuty y Arkano, con seis puntos, fueron los vencedores de este evento en el que Sweetpain quedó tercero con cinco puntos.

Paulina Rubio, La Oreja de Van Gogh o Estopa fueron algunos de los artistas cuyos temas no faltaron en la fiesta PetaZeta Pop XXL. Unas 6.000 personas bailaron al son de los mejores temas de las décadas de los 90 y los 2000 de la mano de Iván MG, DJ Pedraza, Tuxiro y Mark Deluxe.

El primer fin de semana de Son&Mar finalizó con la Coffee Party, un evento gratuito que se prolongó desde las 11:00 horas del domingo hasta la 01:00 horas de la madrugada del lunes con diferentes actividades. Deportes como yoga y pilates, gastronomía con café de especialidad y los platos de Coruña Cocina o el tardeo de Mestizo hicieron las delicias de unos 10.000 asistentes.

Los universitarios también tuvieron su propia fiesta el jueves de la semana pasada Unifest reunió en A Coruña a 3.900 personas de todas las provincias y universidades de Galicia que no quisieron perderse esta fiesta pensada para ellos.

Modo Perreo contó con 5.500 asistentes el 19 de septiembre. El mayor festival de reggaetón antiguo de Galicia contó con un completo cartel con Danny Romero, Fuego, José de Rico, Kiko Rivera y Lorna con Mike Goldman, así como con DJ Diego Mariño, Dr. Bosh, Planas y Unaiii.

Son&Mar terminó con Wake Üp Weekend por partida doble: el sábado reunió a 4.300 personas y el domingo, a 4.000. Hugel, Aaron Sevilla, Lola Bozzano, Caste B2B Santiso, Hûmble B2B Pachirulo y Carlo B2B Santorino fueron los nombres propios del 20 de septiembre, mientras que el día 21 fue el turno de de Adrián Mills, Cloudy, Pastis & Buenri, Peterblue, Selecta e Isma B.

Wake Üp Festival en A Coruña. Marco Estévez

"Nos centramos en la parte más audiovisual envolviendo al público en un viaje musical en el que sonido visuales y luces son los protagonistas", explican fuentes de la organización sobre este evento que también contó con actividades y juegos como futbolín o dardos en el acceso. Una forma inmejorable para descansar entre baile y baile o comenzar la jornada "antes de entrar de lleno en el corazón de la fiesta".

La buena respuesta del público en los seis eventos superó las expectativas de la organización, que consiguió que el acceso al recinto fuese fluido pese a la gran afluencia de personas que no quisieron perderse la mejor forma de despedir el verano en A Coruña.

La edición 2026 ya está en marcha



"El secreto del éxito de Son&Mar, además del equipo de trabajo que hay detrás, es el haber conseguido llegar y cubrir todos los estilos, gustos y generaciones de público y combinarlos con eventos de renombre con presencia de artistas internacionales como Hugel, eventos importantes como la FMS o eventos más populares como Modo Perreo o PetaZeta sin descuidar la parte de cultura, ocio y gastronomía", señalan desde la organización.

Un éxito que esperan repetir en 2026. Y es que tras la gran acogida que han tenido estos seis eventos por parte del público, la organización de Son&Mar ya prepara la edición del próximo año. Las fechas se darán a conocer muy pronto: solo es preciso estar atentos a las redes sociales: @sonemar_ciclomusical