Vuelve la fiesta favorita de los famosos a A Coruña: Pelícano vivirá una 'Bresh' este fin de semana
Este sábado 27 de septiembre, la sala Pelícano será el escenario de una de las fiestas de moda del momento
La sala Pelícano de A Coruña volverá a ser el escenario de una de las fiestas de moda en todo el mundo. Conocida por subir al escenario a cantantes, actores o simplemente personajes influyentes en redes sociales, la ciudad de A Coruña se sumará a este evento que se repite cada fin de semana en distintos puntos de la península.
Este fin de semana le tocará a la ciudad herculina, el 27 de septiembre en la discoteca Pelícano a partir de las 23:59 horas. Las entradas ya están a la venta en la página web de la sala por 18 euros la entrada -las de 15 euros con acceso general ya están agotadas-.
El dress code será 'casual', según figura en la página de la discoteca, aunque en este tipo de eventos se viven mucho los brillos y las lentejuelas.
Personajes como Ester Expósito, Arón Piper, Emilia Mernes, Duki y otros muchos celebrities más se dejaron ver por este tipo de fiestas que llega este fin de semana a A Coruña. ¿Qué famosos crees que verás?