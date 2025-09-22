Vuelve la fiesta favorita de los famosos a A Coruña: Pelícano vivirá una 'Bresh' este fin de semana

La sala Pelícano de A Coruña volverá a ser el escenario de una de las fiestas de moda en todo el mundo. Conocida por subir al escenario a cantantes, actores o simplemente personajes influyentes en redes sociales, la ciudad de A Coruña se sumará a este evento que se repite cada fin de semana en distintos puntos de la península.

Este fin de semana le tocará a la ciudad herculina, el 27 de septiembre en la discoteca Pelícano a partir de las 23:59 horas. Las entradas ya están a la venta en la página web de la sala por 18 euros la entrada -las de 15 euros con acceso general ya están agotadas-.

El dress code será 'casual', según figura en la página de la discoteca, aunque en este tipo de eventos se viven mucho los brillos y las lentejuelas.

Personajes como Ester Expósito, Arón Piper, Emilia Mernes, Duki y otros muchos celebrities más se dejaron ver por este tipo de fiestas que llega este fin de semana a A Coruña. ¿Qué famosos crees que verás?